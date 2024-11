Weihnachtlicher Lichterglanz im Loki-Schmidt-Garten

Der Christmas Garden Hamburg präsentiert sich im zweiten Jahr mit einer Vielzahl neuer Highlights

Auch in diesem Jahr hat sich der Loki-Schmidt-Garten in ein zauberhaftes Glitzermeer verwandelt und erwartet das Publikum noch bis zum 12. Januar 2025 mit funkelnden Attraktionen. Auf dem neuen, zwei Kilometer langen, audiovisuellen Rundgang durch den Botanischen Garten sind mehr als 30 Installationen zu erleben. Zudem bietet der Christmas Garden Hamburg auch erstmals Familientage mit attraktiven Familientickets und kostenlosen Aktionsprogrammen für Kinder an.

Und dabei steht der Christmas Garden Hamburg in diesem Jahr im Zeichen magischer Welten und der Kraft der Elemente: die leuchtend bunte Inszenierung von Wasser, der Natur und mystischer Galaxien mit hochmodernen Lichttechniken bietet dem Publikum Überraschungen fürs Auge und Impulse zum Innehalten. Mit warmem Licht und schimmernden Farben schenken die inspirierenden Highlights und die liebevoll gestalteten Details den Besucher:innen eine Extraportion Glücksgefühle und Wohlbefinden in der dunklen Jahreszeit.

Nach einer weihnachtlich leuchtenden Einstimmung begeben sich die Gäste auf eine kosmische Reise, auf der es einen bunten Weltraum mit unbekannten Planeten und farbenfrohe Leuchtkugeln zu entdecken gibt. Weiter geht es durch den Wüstengarten, vorbei an dem Wahrzeichen des Loki-Schmidt-Gartens, der weithin sichtbaren Glaspyramide (Wüstenzauber), die diesmal in orangenes Licht getaucht ist.

Die Wassersinfonie ist eine spektakuläre achtminütige Wassershow mit eigens komponierter Musik. Christmas Garden / Michael Clemens Die Wassersinfonie ist eine spektakuläre achtminütige Wassershow mit eigens komponierter Musik.

Ein atemberaubendes Highlight ist die Wassersinfonie im Großen See. Hier erlebt das Publikum eine spektakuläre achtminütige Wassershow mit eigens für diesen Standort komponierter Musik. Das Spektakel lässt sich vom gastronomischen Weihnachtsdorf aus besonders gut genießen, zusammen mit dem reichhaltigen kulinarischen

Angebot und einem Glas Glühwein oder Punsch.

Danach erscheinen geheimnisvolle Waldgeister: Die Besucher:innen spüren freundliche Blicke der Bäume auf sie gerichtet, und niedliche kleine Tiere huschen den Baumstamm empor. Das dreifache Glockenspiel bietet sich als wunderbare Kulisse für Weihnachts-Selfies an. Mit Fotogrüßen inmitten von bunten Lichtkugeln kommt fröhliche Weihnachtsstimmung auf, und die Glöckchenklänge sorgen für Spaß in diesem Lichtarrangement.

Selfie gefällig? Auch darauf ist der Christmas Garden vorbereitet. Christmas Garden / Michael Clemens Selfie gefällig? Auch darauf ist der Christmas Garden vorbereitet.

Hinter dem imposanten Sternenportal sind kleine und große Besucher:innen zu Gast bei Frau Holle und tauchen in die fantastische Welt der Goldmarie ein. Hier gibt es das bunt leuchtende Häuschen von Frau Holle zu sehen, den Brunnen, den Backofen, den Korb mit Äpfeln vor einem Apfelbaum und das Goldtor. Beim Lauschen des Märchenklassikers mit der unvergleichlichen Erzählstimme von Luise Lunow und inmitten des bernsteingoldenen Gefunkels bleibt die Zeit ein wenig stehen und wird zum nostalgischen Erlebnis.

Am See der Tausend Lichter im Asiatischen Garten empfiehlt sich den Besucher:innen noch ein Heißgetränk beim Anblick des malerisch erleuchteten Ufers und der zahllosen bunten Lichtpunkte, die zu Musik auf der Wasseroberfläche tanzen. Charakteristisch für die diesjährige Gestaltung des Christmas Garden Hamburg ist die

abwechslungsreiche Komposition aus kontemplativen und actionreichen Highlights. So folgt auf

diese romantisch-beschaulichen Eindrücke eine Dosis Adrenalin in der Verzauberten Schlucht.

Bei diesem neuen Highlight wird an lichttechnischen Finessen alles aufgefahren: zu exklusiv komponierter Musik bewegen sich 40 bunte Leuchtstelen, in den farbenprächtigen Lichteffekten erscheint die in Nebel gehüllte Baumlandschaft wie ein opulenter Fantasyfilm, und ein riesiger Sternenfänger lässt zwölf bis zu zwei Meter große Sterne in seinem Korb landen.

Das Lichtermeer im Christmas Garden ist ein bei den Besucher:innen ganz besonders beliebtes Highlight. Christmas Garden / Michael Clemens Das Lichtermeer im Christmas Garden ist ein bei den Besucher:innen ganz besonders beliebtes Highlight.

Anschließend erwartet die Besucher:innen die Magische Galaxie mit einem neun Meter langen Lichttunnel und kosmischen Figuren, die sich mit sphärischer Musik unterlegt in mystischem Nebel abzeichnen. Die Liebe zum Detail zeigt sich auch bei den kleinen Fabelwesen. Ob die Gäste wohl die kleine Fee finden, die sich scheu im Wald versteckt?

Als Publikumsliebling darf im Christmas Garden Hamburg das Lichtermeer nicht fehlen, bei dem Tausende von Lichtpunkten als kunstvolle Choreografie zur Musik blinken. Im Lasergarten wandeln die Gäste schließlich durch eine smaragdfarbene Welt mit meditativen Klängen, sanftem Nebel und grünen Lichtlinien und tanken noch einmal die entschleunigende Energie des Christmas Garden Hamburg.



Karten und Informationen zu den Öffnungszeitengibt es auf christmas-garden.de/hamburg.

Tickets für Erwachsene sind online ab 16,50 Euro bis 27,50 Euro erhältlich. Der Festpreis an der Abendkasse beträgt 29,50 Euro.