Udo Lindenberg startet zweite Woche des Hamburger Online-Charity-Adventskalenders

Der sicht- und zählbare Countdown für das Weihnachtsfest läuft bekanntlich über einen Adventskalender. Diesen verbindet Hamburg Tourismus in diesem Jahr mit Charity-Aktionen. Gemäß dem Motto „Sternstunden für Alle“ finden sich dort nicht nur Ermäßigungen für Hamburger Attraktionen, sondern vor allem unterstützenswerte Wohltätigkeitsprojekte – vorgestellt von Hamburger Persönlichkeiten wie Udo Lindenberg, der NDR Moderatorin Inka Schneider oder Isabella Vértes-Schütter vom Hamburger Ernst Deutsch Theater. Dazu gibt es in den nächsten Tagen aber auch lohnenswerte Ermäßigungs-Aktionen für besondere Hamburg-Erlebnisse.

An dieser Stelle stellen wir die Highlights des Kalenders vom 5. bis 11. Dezember vor:

Den Anfang der zweiten Woche des Kalenders macht am 5. Dezember Udo Lindenberg, der seine „Udo Lindenberg Stiftung“ vorstellt. Mit seiner kulturpolitischen Stiftung möchte der Kultrocker Menschen unterstützen, die in keine Schublade passen und den Schwächeren auf der Welt zur Seite stehen. Sie unterstützt Bildungs- und Wasserprojekte in Afrika , vermittelt mit dem Projekt „Hinterm Horizont macht Schule“ deutsch-deutsches Geschichtsbewusstsein. und fördert mit dem Musikwettbewerb „Panikpreis“ junge Musiker*innen und Texter*innen, die provokant schreiben und sich nicht an den allgemeinen musikalischen Mainstream anpassen. Wer auch in den folgenden Tagen weiterhin Türchen öffnet, findet den passenden Rabatt für Udos „Panik City“ auf der Reeperbahn: 10% Ermäßigung auf den Eintritt bietet die Udoversum-Crew in ihrem Vorweihnachts-Special.

Als nächste Hamburger Promi setzt sich die Profitänzerin, zweifache Let’s Dance Gewinnerin und Moderatorin Isabel Edvardsson mit der Stiftung Mittagskinder für bessere Chancen für sozial benachteiligte Kinder ein: Die Kindertreffs der Stiftung Mittagskinder geben Kindern ein zweites Zuhause nach der Schule und in den Schulferien. In sozialen Brennpunkten in Hamburg bekommen hier Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren unentgeltlich gemeinsame Mahlzeiten und ein großes Bildungs- und Sportangebot.

Zwei Tage später wirbt die NDR Moderatorin Inka Schneider für das Charity Projekt “wellcome”: Als bundesweit agierendes Sozialunternehmen will “welcome” Eltern entlasten, beraten und vernetzen, damit ihre Kinder in einer liebevollen Umgebung gesund aufwachsen können. So bietet wellcome z. B Familien in akuten Nöten individuelle finanzielle Unterstützung. Rund 800 Kinder können auf diese Weise jährlich gefördert werden.

Ein ganz besonderes Projekt liegt der Hamburger Künstlerin und Theatermacherin Isabella Vértes-Schütter vom Ernst Deutsch Theater am Herzen: Der ASB-Wünschewagen erfüllt sterbenskranken Menschen einen letzten Wunsch. Was zählt am Ende eines Lebens? Welche Wünsche haben Menschen, die nicht mehr viel Zeit haben? Der Wünschewagen des ASB Hamburg bringt Sterbenskranke noch einmal an ihre Sehnsuchtsorte. Der Krankentransporter ist speziell auf die Bedürfnisse sterbenskranker Menschen abgestimmt. Ehrenamtliche Fachkräfte aus der Pflege und dem Rettungsdienst begleiten und versorgen die Fahrgäste.

Zwischen den unterstützungswerten Charity-Projekten finden sich in den nächsten Tagen immer wieder Ermäßigungsaktionen, zum Beispiel vom Hamburg Dungeon, das 20% Ermäßigung für seine Show “Sturmflut Weihnachten 1717” hinter einer der Türen versteckt.

Aber auch der Hamburger Klassiker Panoptikum, Deutschlands ältestes Wachsfigurenkabinett mitten auf der Reeperbahn, ist dabei und bietet 1€ Rabatt auf alle Einzeltickets im Online-Shop.

Panoptikum

Weitere Hamburger Sternstunden zu Weihnachten

Unter www.hamburg-tourismus.de/weihnachten findet sich nicht nur der Charity-Adventskalender, sondern auch ein stets aktueller Überblick über die Hamburger Weihnachtsmärkte, winterliche Tipps, ein Gewinnspiel und Inspirationen für Weihnachtsgeschenke.