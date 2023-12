Starten Sie mit frischen Wohnideen ins neue Jahr

Heute verlosen wir 5×1 Gutschein im Wert von 100,- € für die Wäscherei

So geht es stilvoll ins neue Jahr: Wenn Sie unsere heutige Frage richtig beantworten, können Sie Gutscheine für die Wäscherei gewinnen, das Möbelhaus in der City Nord. Dazu gibt es auch heute die Chance auf unseren zweiten Gewinn: ein Besuch mit der ganzen Familie beim Winterspektakel zu gewinnen.

Der Wäscherei-Dezember hat’s in sich! Hamburgs Kult-Möbelhaus verlost fünf Gutscheine im Wert von je 100,- €, die online oder vor Ort eingelöst werden können. Von glitzerbunter Deko und Accessoires bis zu stylischen und außergewöhnlichen Möbeln abseits des Mainstreams – im Möbelhaus Die Wäscherei gibt es viel zu entdecken. Für erholsame Shopping-Pausen lädt das hauseigene Restaurant mit Dachterrasse zu wechselnder Warmer Küche, und wer samstags vorbeischaut, bekommt den Einkaufsbummel sogar mit live DJ-Musik versüßt!

Der neueste Wurf des Teams: das Eigendesign CASINO (siehe Bild). Das loungige Ensemble lädt ab sofort zum Probesitzen im Möbelhaus ein. Flache, runde Formen mit mobilen Armlehnkissen und einer Prise Retro-Charme beweisen einmal mehr, dass die Wäscherei Trends setzt, statt ihnen hinterherzulaufen. Der schicke Samtbezug ist in vielen Farben frei kombinierbar und für nur 799,- € bleibt das Sofa dabei auch noch absolut erschwinglich. Entdecken Sie Sofa CASINO und weitere Möbel-Highlights jetzt im Möbelhaus Die Wäscherei, und sparen Sie den ganzen Dezember über bis zu 25% auf ausgewählte Produkte im Christmas-Sale.

City Nord, Mexikoring 27-29, 22297 Hamburg. Weitere Infos auf die-waescherei.de.

Gewinnspielfrage: Wie heißt das neue Wäscherei-Eigendesign?

Wenn Sie den Tagespreis gewinnen möchten, dann beantworten Sie einfach die Gewinnspielfrage und rufen die Telefonnummer 01378 – 22 05 28 an. Ein Anruf kostet 0,50 € aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend. Nach der Aufforderung nennen Sie die Antwort der Frage und Ihre Adresse. Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss für den Tagespreis: 15.12.23, 24 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb

Zusatz-Chance: Winterspektakel Hamburg

Feiern Sie mit der ganzen Familie!

Neben den Tagespreisen, gibt es auch noch einen Gesamtpreis zu gewinnen: Einen Besuch einer Abendvorstellung (bis inkl. 07.01.2024) auf dem Winterspektakel auf der Bahrenfelder Trabrennbahn mit bis zu 25 Personen. Dort erwarten Sie ein Jahrmarkt, das Show-Spektakel „Bilder im Kopf“, das eine Mischung aus klassischer Akrobatik, immersiven Effekten und anrührender Komik zeigt und ein Food Court für das leibliche Wohl der ganzen Familie. Das ist in Ihrem All-Inclusive-Paket enthalten: die besten Plätze vorne an der Showbühne, unbegrenzte Fahrchips, freie und unbegrenzte Auswahl auf dem Food Court inklusive der Bars, auch an den Partnerbars von ScarpoVino und Leev.

Gewinnspielfrage: Wie heißt die Show beim Winterspektakel?

Wenn Sie dieses Event für die ganze Familie gewinnen möchten, dann beantworten Sie einfach die Gewinnspielfrage und rufen die Telefonnummer 01378 – 22 05 30 an. Ein Anruf kostet 0,50 € aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend. Nach der Aufforderung nennen Sie die Antwort der Frage und Ihre Adresse. Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss ist der 23.12.23, 24 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb