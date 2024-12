Holiday on Ice bringt mit Horizons und Loi den Puls der Großstadt auf die Eisfläche

Mit der Produktion Horizons startet „Holiday on Ice“ in dieser Saison in ein neues Kapitel magischer Eisshows. Ab November tourt die Show durch 22 deutsche Städte und verspricht ein einzigartiges Erlebnis, das die pulsierende Energie der Großstadt auf das Eis bringt. Vom 06. bis 09.02.2025 gastiert die Show in Hamburg mit einem besonderen Highlight: Bei der Premiere in der Barclays Arena wird Singer-Songwriterin Loi als Gaststar live auftreten und die Show durch ihre musikalische Performance bereichern.

„Holiday on Ice“, das sind über 80 Jahre voller fantastischer Erfolge und Magie. Und 2024 geht es weiter – mit der Produktion Horizons. Unter dem Motto „Feel the City Beat“ entführt Horizons das Publikum in eine urbane, magische Welt voller Energie und Faszination. Die Show kombiniert bewährte Spitzenleistungen im Eiskunstlauf mit atemberaubender Akrobatik, innovativer Technik und einer neuen, dynamischen Story, die den Puls der Stadt spürbar macht. Licht, Klang und Bewegung verschmelzen zu einem unvergesslichen Erlebnis, das alle Generationen begeistert. In der Saison 2024/25 wird Loi das Publikum mit ihrer Performance buchstäblich dahinschmelzen lassen.

Holiday on Ice: Loi rockt die Eisbühne bei Horizons

Loi, das Stimmwunder der jungen Generation, verleiht HORIZONS mit ihrer starken Stimme einen frischen Sound und kreiert mitreißende Momente, die den Puls der Stadt widerspiegeln. Mit dem dynamischen Pop-Song „Gold“ sowie einer neuen, bisher noch unveröffentlichten Ballade wird Loi die Emotionen direkt ins Herz des Publikums bringen und den zauberhaften Charakter dieser einzigartigen Eisshow verstärken: „Ich freue mich riesig darauf bei ‚Holiday on Ice“ aufzutreten. Das Publikum kann schon gespannt sein: Zusammen mit den weltbesten Eiskunstläufern werden wir den Beat der Großstadt aufs Eis bringen.“

Gemeinsam mit „Holiday on Ice“ schafft Loi eine faszinierende Verbindung von Musik und Eiskunstlauf. Ihre Performances werden die Eis-Bühne zum Beben bringen und das Publikum in ihren Bann ziehen – unvergessliche Gemeinschaftserlebnisse, die „Holiday on Ice“ einmal mehr zu einem spektakulären Ereignis machen. Zur Hamburger Premiere am 06.02.2025 wird die junge Künstlerin die Eis-Bühne rocken.

Showzeiten für „Holiday on Ice“ in Hamburg – Barclays Arena

6. Februar 2025: 19 Uhr (Show mit Loi)

7. Februar 2025: 16 und 19 UHr

8. Februar 2025: 13, 16.30 und 20 Uhr

9. Februar 2025: 13 und 16.30 Uhr

Mehr Informationen auf www.holidayonice.com.