Gönnen Sie sich die volle Ladung Hamburger Kultur!

Wir verlosen heute drei 3er-Wahl-Abos für je zwei Personen von inkultur

Heute kommen bei uns Kulturfreunde auf ihre Kosten. Mit einem 3er Wahl-Abo von inkultur können praktisch alle Hamburger Theater, die Oper, Ballett und viele klassische Konzerte besucht werden – ganz nach Geschmack. Dafür müssen Sie nur unsere Gewinnspielfrage beantworten und etwas Glück haben. Zudem gibt es noch unseren zweiten Preis, der am Ende des Gewinnspiels vergeben wird: einen Familienbesuch auf dem Winterspektakel.

Weg vom Bildschirm, hoch vom Sofa, hin zu live erlebten Emotionen auf der Bühne – das ist das Motto von inkultur. Entschleunigen Sie mit dem inkultur-WAHL-Abo für drei Vorstellungen. Sie haben die freie Auswahl – von Allee Theater bis Zaubersalon. Selbst die Elbphilharmonie ist dabei.

Und weil heutzutage alle so wenig Zeit haben, übernimmt inkultur mit dem bekannten Rundum-Service die Organisation Ihres Theaterbesuchs – angefangen beim kostenlosen monatlichen Kulturmagazin mit vielen Infos und Terminen bis zum Versand der Tickets portofrei oder per Print@home nach Hause. So können Sie sich entspannt zurücklehnen und auf das Wesentliche konzentrieren: ein tolles Kulturerlebnis!

Wichtig: Das Abo beginnt sofort und endet automatisch am 30.06.2024.

Gewinnspielfrage: Wann endet das inkultur 3er-Wahl-Abo?

Wenn Sie den Tagespreis gewinnen möchten, dann beantworten Sie einfach die Gewinnspielfrage und rufen die Telefonnummer 01378 – 22 05 28 an. Ein Anruf kostet 0,50 € aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend. Nach der Aufforderung nennen Sie die Antwort der Frage und Ihre Adresse. Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss für den Tagespreis: 07.12.23, 24 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb

Zusatz-Chance: Winterspektakel Hamburg

Feiern Sie mit der ganzen Familie!

Neben den Tagespreisen, gibt es auch noch einen Gesamtpreis zu gewinnen: Einen Besuch einer Abendvorstellung (bis inkl. 07.01.2024) auf dem Winterspektakel auf der Bahrenfelder Trabrennbahn mit bis zu 25 Personen. Dort erwarten Sie ein Jahrmarkt, das Show-Spektakel „Bilder im Kopf“, das eine Mischung aus klassischer Akrobatik, immersiven Effekten und anrührender Komik zeigt und ein Food Court für das leibliche Wohl der ganzen Familie. Das ist in Ihrem All-Inclusive-Paket enthalten: die besten Plätze vorne an der Showbühne, unbegrenzte Fahrchips, freie und unbegrenzte Auswahl auf dem Food Court inklusive der Bars, auch an den Partnerbars von ScarpoVino und Leev.

Gewinnspielfrage: Wie heißt die Show beim Winterspektakel?

Wenn Sie dieses Event für die ganze Familie gewinnen möchten, dann beantworten Sie einfach die Gewinnspielfrage und rufen die Telefonnummer 01378 – 22 05 30 an. Ein Anruf kostet 0,50 € aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend. Nach der Aufforderung nennen Sie die Antwort der Frage und Ihre Adresse. Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss ist der 23.12.23, 24 Uhr.

