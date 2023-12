Gewinnen Sie Tickets für Hamburgs Schokoladenseite!

Wir verlosen 10 x 2 Eintrittskarten für das CHOCOVERSUM

Lassen Sie sich das auf der Zunge zergehen: Wir Deutschen essen im Schnitt mehr als zwei Tafeln Schokolade pro Woche. Echte Chocoholics müssen deshalb ins CHOCOVERSUM, Hamburgs Schokoladenmuseum. Gewinnen Sie hier zwei von insgesamt 20 Tickets für das süße Vergnügen. Rufen Sie auch für unseren zweiten Preis an, der am Ende des Gewinnspiels vergeben wird: ein Familienbesuch auf dem Winterspektakel in Bahrenfeld.

Besuchende lauschen auf der Führung den kundigen Schokoexpert*innen, die jede Menge Geschichten rund um die Schokolade im Gepäck haben. Und weil es bei diesem Edutainment-Konzept neben Wissen eben auch um Spaß und Genuss geht, dürfen Naschkatzen die faszinierende Verwandlung von der Bohne zur Tafel auch mit Zunge und Gaumen nachschmecken.

Das Highlight der Tour ist aber der Abstecher in die Schokoladen-Werkstatt. Dort kann man die flüssige Schokolade nach Herzenslust mit allerlei Zutaten verzieren und belegen und am Ende als Souvenir mitnehmen. Ein Traum für alle Naschkatzen!

Gewinnspielfrage: Wie viel Schoki essen die Deutschen pro Woche?

Zusatz-Chance: Winterspektakel Hamburg

Feiern Sie mit der ganzen Familie!

Mignon

Neben den Tagespreisen, gibt es auch noch einen Gesamtpreis zu gewinnen: Einen Besuch einer Abendvorstellung (bis inkl. 07.01.2024) auf dem Winterspektakel auf der Bahrenfelder Trabrennbahn mit bis zu 25 Personen. Dort erwarten Sie ein Jahrmarkt, das Show-Spektakel „Bilder im Kopf“, das eine Mischung aus klassischer Akrobatik, immersiven Effekten und anrührender Komik zeigt und ein Food Court für das leibliche Wohl der ganzen Familie. Das ist in Ihrem All-Inclusive-Paket enthalten: die besten Plätze vorne an der Showbühne, unbegrenzte Fahrchips, freie und unbegrenzte Auswahl auf dem Food Court inklusive der Bars, auch an den Partnerbars von ScarpoVino und Leev.

Gewinnspielfrage: Wie heißt die Show beim Winterspektakel?

