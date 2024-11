Gewinnen Sie Tickets für „ELVIS – Das Musical“

Sein Blick, seine Stimme, sein legendärer Hüftschwung: Elvis Presley gilt mit einer Milliarde verkaufter Tonträger als der erfolgreichste Solokünstler aller Zeiten. „ELVIS – Das Musical“ ist gespickt mit all seinen großen Hits und eine einzigartige Zeitreise durch das Leben der Rock’n’Roll-Ikone.

Die Erfolgs-Produktion begeisterte bereits über eine halbe Million Zuschauer und feiert 2025 auf großer Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz den 90. Geburtstag des „King“ – am Dienstag, den 11. März auch in Hamburg in der Barclays Arena.

Sie möchten Sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen? Dann machen Sie bei unserem Gewinnspiel mit. Unter allen richtigen Antworten verlosen wir 3×2 Tickets der Preiskategorie 1! Viel Erfolg!

Kein Glück gehabt? Tickets gibt es unter www.elvis-musical.co!

Gewinnspielfrage: Wie alt wäre Elvis in 2025 geworden?

Wenn Sie diesen Preis gewinnen möchten, dann beantworten Sie einfach die Gewinnspielfrage und rufen die Telefonnummer 01378 – 22 05 30 an. Ein Anruf kostet 0,50 € aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend. Nach der Aufforderung nennen Sie die Antwort der Frage und Ihre Adresse. Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss: 05.12.24, 24 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb