Die MOPO verlost 3×2 Tickets für die Shows im Februar 2024

HOLIDAY ON ICE ist der Winter-Showklassiker schlechthin und feiert bereits 80-jähriges Bestehen. Im MOPO-Weihnachtsgewinnspiel können Sie heute zwei von insgesamt sechs Tickets ür einen Termin Ihrer Wahl gewinnen. Außerdem gibt es auch in diesem Jahr einen zweiten Preis, der am Ende des Gewinnspiels vergeben wird. Es geht um einen Besuch mit der ganzen Familie auf dem Winterspektakel in Bahrenfeld.

Tauchen Sie ein in die glitzernde Welt von HOLIDAY ON ICE und gewinnen Sie die Chance auf unvergessliche Augenblicke! Zum 80-jährigen Jubiläum feiert HOLIDAY ON ICE mit der atemberaubenden Produktion „NO LIMITS“, und Sie können Teil dieses magischen Winter-Highlights sein.

Gewinnen Sie Tickets für die Vorstellung vom 08. bis 11.02.2024 in der Barclays Arena und erleben Sie eine Show, die Tradition und Innovation auf einzigartige Weise vereint. NO LIMITS verspricht rasanten Eiskunstlauf, waghalsige Stunts und emotionale Neuinterpretationen klassischer HOLIDAY ON ICE Element – ein unvergessliches Live-Erlebnis, das keine Grenzen kennt. Feiern auch Sie 80 Jahre HOLIDAY ON ICE und lassen Sie sich von „NO LIMITS“ in eine Welt entführen, in der die Magie des Eises und die Kunst der Unterhaltung zu einem unvergesslichen Gesamterlebnis verschmelzen.

Mit unserem Gewinnspiel und etwas Glück haben Sie die Chance auf Tickets für dieses einmalige Jubiläumsevent. Gewinnen Sie magische Momente mit HOLIDAY ON ICE – eine Feier voller Glanz, Emotionen und eisiger Magie, die Sie nicht verpassen sollten!

Gewinnspielfrage: Seit wie vielen Jahren gibt es HOLIDAY ON ICE?

Wenn Sie den Tagespreis gewinnen möchten, dann beantworten Sie einfach die Gewinnspielfrage und rufen die Telefonnummer 01378 – 22 05 28 an. Ein Anruf kostet 0,50 € aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend. Nach der Aufforderung nennen Sie die Antwort der Frage und Ihre Adresse. Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss für den Tagespreis: 05.12.23, 24 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb

Zusatz-Chance: Winterspektakel Hamburg

Feiern Sie mit der ganzen Familie!

Mignon

Neben den Tagespreisen, gibt es auch noch einen Gesamtpreis zu gewinnen: Einen Besuch einer Abendvorstellung (bis inkl. 07.01.2024) auf dem Winterspektakel auf der Bahrenfelder Trabrennbahn mit bis zu 25 Personen. Dort erwarten Sie ein Jahrmarkt, das Show-Spektakel „Bilder im Kopf“, das eine Mischung aus klassischer Akrobatik, immersiven Effekten und anrührender Komik zeigt und ein Food Court für das leibliche Wohl der ganzen Familie. Das ist in Ihrem All-Inclusive-Paket enthalten: die besten Plätze vorne an der Showbühne, unbegrenzte Fahrchips, freie und unbegrenzte Auswahl auf dem Food Court inklusive der Bars, auch an den Partnerbars von ScarpoVino und Leev.

Gewinnspielfrage: Wie heißt die Show beim Winterspektakel?

Wenn Sie dieses Event für die ganze Familie gewinnen möchten, dann beantworten Sie einfach die Gewinnspielfrage und rufen die Telefonnummer 01378 – 22 05 30 an. Ein Anruf kostet 0,50 € aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend. Nach der Aufforderung nennen Sie die Antwort der Frage und Ihre Adresse. Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss ist der 23.12.23, 24 Uhr.

