Gewinnen Sie heute Gutscheine für Moviegolf Hamburg!

Wir verlosen zehn 50-Euro-Gutscheine für ganz besonderen Freizeitspaß

Haben Sie schon mal etwas von Moviegolf gehört? Movie Golf verbindet in der Hafencity Minigolf mit der Filmwelt und schafft damit ein ganz neues Freizeiterlebnis Wir verlosen heute zehn 50-Euro-Gutscheine für Fans von Moviegolf und solche,. die es werden wollen. Außerdem gibt es auch heute unseren zweiten Preis, der am Ende des Gewinnspiels vergeben wird: einen Besuch für die ganze Familie auf dem Winterspektakel in Bahrenfeld.

So haben Sie Film ganz sicher noch nicht erlebt: Bei Moviegolf sind die Filme durcheinander geraten und nun erwartet Sie ein bunter Mix quer durch die Kinolandschaft. Die Wandbilder sind in liebevoller Detailarbeit zusammengestellt und halten die eine oder andere Überraschung bereit. Nichts ist wie es auf den ersten Blick scheint und manch einen Film erkennen Sie erst nach näherem Hinsehen. So entdecken Sie immer etwas Neues und haben eine Menge Spaß beim Rätseln. Das neuartige Minigolferlebnis auf Kunstrasen nimmt Sie mit auf eine faszinierende Reise durch die Filmwelt!

Gewinnen Sie hier einen von zehn 50-Euro-Gutscheinen, die auf den Eintritt als auch auf Snacks und Getränke angerechnet werden können.

Gewinnspielfrage: Wo findet man Moviegolf in Hamburg?

Wenn Sie den Tagespreis gewinnen möchten, dann beantworten Sie einfach die Gewinnspielfrage und rufen die Telefonnummer 01378 – 22 05 28 an. Ein Anruf kostet 0,50 € aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend. Nach der Aufforderung nennen Sie die Antwort der Frage und Ihre Adresse. Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss für den Tagespreis: 08.12.23, 24 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb

Zusatz-Chance: Winterspektakel Hamburg

Feiern Sie mit der ganzen Familie!

Mignon

Neben den Tagespreisen, gibt es auch noch einen Gesamtpreis zu gewinnen: Einen Besuch einer Abendvorstellung (bis inkl. 07.01.2024) auf dem Winterspektakel auf der Bahrenfelder Trabrennbahn mit bis zu 25 Personen. Dort erwarten Sie ein Jahrmarkt, das Show-Spektakel „Bilder im Kopf“, das eine Mischung aus klassischer Akrobatik, immersiven Effekten und anrührender Komik zeigt und ein Food Court für das leibliche Wohl der ganzen Familie. Das ist in Ihrem All-Inclusive-Paket enthalten: die besten Plätze vorne an der Showbühne, unbegrenzte Fahrchips, freie und unbegrenzte Auswahl auf dem Food Court inklusive der Bars, auch an den Partnerbars von ScarpoVino und Leev.

Gewinnspielfrage: Wie heißt die Show beim Winterspektakel?

Wenn Sie dieses Event für die ganze Familie gewinnen möchten, dann beantworten Sie einfach die Gewinnspielfrage und rufen die Telefonnummer 01378 – 22 05 30 an. Ein Anruf kostet 0,50 € aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend. Nach der Aufforderung nennen Sie die Antwort der Frage und Ihre Adresse. Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss ist der 23.12.23, 24 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb