Gewinnen Sie heute Gutscheine für den Winterdom

Die MOPO verlost drei DOM-Gutscheinhefte im Wert von je 200 Euro

Es geht wieder los mit dem MOPO-Weihnachtsgewinnspiel und fast schon traditionell eröffnet der Hamburger DOM den Gewinnreigen. Am ersten Gewinnspieltag können Sie eines von drei Gutscheinheften im Wert von je 200 Euro gewinnen, um nochmal nach Herzenslust die Attraktionen zu genießen. Auch in diesem Jahr gibt es einen zweiten Preis, der am Ende vergeben wird. Es geht um einen Besuch mit der ganzen Familie auf dem Winterspektakel.

Noch bis zum 10. Dezember können Sie auf dem Winterdom Ihree persönlichen Glücksmomente erleben. Die einzigartige DOM-Mischung aus Hightech-Action mit zwei spektakulären Neuheiten und Nostalgie-Karussells, vielfältigen Geschmackserlebnissen mit süßen und herzhaften Leckereien sowie trickreichen Herausforderungen bei Lauf- und Spielgeschäften ist zu verlockend.

Neu mit dabei sind das Air Power und der Ghost Rider. Zwei Fahrgeschäfte mit reichlich Nervenkitzel-Potential nicht nur für die Fahrgäste. Das Air-Power ist eine XXL-Pendelschaukel, die in 21 Metern Höhe über die Köpfe der Besucher schwingt. Das Rundfahrgeschäft Ghost Rider ähnelt dem Shaker, aber die frei schwingenden Goldeln überschlagen sich durch Fiehkräfte von bis zu 4 g seitlich.

Wer es lieber etwas besinnlicher mag, dreht eine Runde mit dem 55 Meter hohen Riesenrad und teilt sich dabei eine Tüte mit warmen Schmalzkuchen oder frisch gebrannten Mandeln: Ein perfekter DOM-Moment.

Am 6. Dezember kommt zwischen 16 und 18 Uhr der Nikolaus in die Feldstraße. Diesmal bringt er das Glücksrad mit. Kinder bis 12 Jahren können sich mit etwas Geschick Gutscheinhefte, DOM-Teddys, Fahrchips oder Süßigkeiten erdrehen. Außerdem nimmt der Nikolaus Wunschzettel entgegen.

Montag bis Donnerstag: 15 – 23 Uhr, Freitag und Sonnabend: 15 – 24 Uhr, Sonntag: 14 – 23 Uhr

Gewinnspielfrage: Bis wann läuft der Winterdom 2023?

Wenn Sie den Tagespreis gewinnen möchten, dann beantworten Sie einfach die Gewinnspielfrage und rufen die Telefonnummer 01378 – 22 05 28 an. Ein Anruf kostet 0,50 € aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend. Nach der Aufforderung nennen Sie die Antwort der Frage und Ihre Adresse. Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss für den Tagespreis: 01.12.23, 24 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb

Zusatz-Chance: Winterspektakel Hamburg

Feiern Sie mit der ganzen Familie!

Neben den Tagespreisen, gibt es auch noch einen Gesamtpreis zu gewinnen: Einen Besuch einer Abendvorstellung (bis inkl. 07.01.2024) auf dem Winterspektakel auf der Bahrenfelder Trabrennbahn mit bis zu 25 Personen. Dort erwarten Sie ein Jahrmarkt, das Show-Spektakel „Bilder im Kopf“, das eine Mischung aus klassischer Akrobatik, immersiven Effekten und anrührender Komik zeigt und ein Food Court für das leibliche Wohl der ganzen Familie. Das ist in Ihrem All-Inclusive-Paket enthalten: die besten Plätze vorne an der Showbühne, unbegrenzte Fahrchips, freie und unbegrenzte Auswahl auf dem Food Court inklusive der Bars, auch an den Partnerbars von ScarpoVino und Leev.

Gewinnspielfrage: Wie heißt die Show beim Winterspektakel?

Wenn Sie dieses Event für die ganze Familie gewinnen möchten, dann beantworten Sie einfach die Gewinnspielfrage und rufen die Telefonnummer 01378 – 22 05 30 an. Ein Anruf kostet 0,50 € aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend. Nach der Aufforderung nennen Sie die Antwort der Frage und Ihre Adresse. Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss ist der 23.12.23, 24 Uhr.

