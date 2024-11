Gewinnen Sie einen von zwei DOM-Gutscheinen im Wert von über 200 Euro

Der Winterdom verlost zwei Freikartenhefte.

Erleben Sie noch bis zum 8.12. mit einem von zwei Freikartenheften im Wert von über 200 Euro Nervenkitzel und Action for free! Mehr als 50 Karussells warten auf Sie. Die Auswahl reicht von Thrill-Rides mit mehrfacher G-Beschleunigung für den ultimativen Adrenalinkick, über temporeiche Abfahrten mit einer extra Portion Bauchkribbeln bis hin zu gemütlichen Rundfahrten. Außerdem gibt es mit der Nikolausaktion am 4. und 6.12. noch ein Event-Highlight für die ganze Familie. Und nicht zu vergessen: das Feuerwerk am 6.12. um 22.30 Uhr. Öffnungszeiten: Mo-Do 15-23 Uhr | Fr + Sa 15-24 Uhr | So 14-23 Uhr

Gewinnspielfrage: Wie viele Karussells gibt es auf dem Winterdom?

Wenn Sie diesen Preis gewinnen möchten, dann beantworten Sie einfach die Gewinnspielfrage und rufen die Telefonnummer 01378 – 22 05 26 an. Ein Anruf kostet 0,50 € aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend. Nach der Aufforderung nennen Sie die Antwort der Frage und Ihre Adresse. Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss: 01.12.24, 24 Uhr.

