Gewinnen Sie einen von fünf Einrichtungsgutscheinen

Heute stellt die Wäscherei 5 x 100 Euro zur Verfügung

Sind Ihre vier Wände bereits festlich geschmückt? Immerhin ist heute ja schon Nikolaus-Tag. Falls Ihnen noch weihnachtliche Deko fehlt, sollten Sie heute unbedingt bei unserem Weihnachtsgewinnspiel mitmachen, denn mit dem heutigen Gewinn können Sie in der Wäscherei zum Weihnachts-Shopping starten – und die weihnachtlichen Ideen haben es in sich! Natürlich können Sie auch heute für die Kreuzfahrt von MSC Cruises in die europäischen Metropolen anrufen!

Weihnachten in der Wäscherei, das war schon immer etwas anders. Statt angestaubter Traditionen und aus der Zeit gefallenem Baumschmuck erwartet einen hier stets schräge und einzigartige Weihnachtsdekoration. Der Wäscherei-Style ist ein echter Hingucker und garantiert nichts, das man an jeder Ecke bekommt. Doch natürlich geht es nicht ganz ohne weihnachtliche Traditionen. So hat die hauseigene Konditorin Micky ein Lebkuchenhaus im Wäscherei-Style hergestellt, der das Thema neu interpretiert.

Und wo wir gerade bei neu sind: Das neue Wäscherei-Sofa Limoncello ist da! Sein einladendes Design überzeugt mit organischen Formen und markanter Kedernaht und wurde quasi direkt von Wäschereinhaber Michael Ecks Zeichentisch für den German Design Award 2023 nominiert. Dazu gibt es neue Tapeten von Arte. Sie sind die neuen Eyecatcher im Kassenbereich der Wäscherei und vielleicht ja auch in Ihrem Zuhause. Und Neon-Tischleuchten sowie farbenfrohes Geschirr aus den 70er-Jahren bringen Farbe in die Bude, auch wenn es draußen immer dunkler wird.

Beantworten Sie einfach unsere Gewinnspielfrage und mit ein bisschen Glück können auch Sie sich den Wäscherei-Style ins Haus holen!

Gewinnspielfrage: Wie heißt das neue Wäscherei-Sofa?

Wenn Sie den Tagespreis gewinnen möchten, dann beantworten Sie einfach die Gewinnspielfrage und rufen die Telefonnummer 01378 – 22 05 28 an. Ein Anruf kostet 0,50 € aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend. Nach der Aufforderung nennen Sie die Antwort der Frage und Ihre Adresse. Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss für den Tagespreis: 05.12.22, 24 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb

Zusatz-Chance: Eine Kreuzfahrt in die europäischen Metropolen

Winter Wonderland an Bord der MSC Virtuosa

MSC Cruises Gehen Sie mit etwas Glück auf Westeuropa-Kreuzfahrt mit der MSC Virtuosa. Gehen Sie mit etwas Glück auf Westeuropa-Kreuzfahrt mit der MSC Virtuosa.

Neben den tollen Tagespreisen können Sie außerdem eine 8-tägige Kreuzfahrt in einer Balkonkabine der MSC Virtuosa ab/bis Hamburg in die europäischen Metropolen im Wert von 869 Euro p. P. gewinnen. Nach der Einschiffung in Hamburg haben Sie die Möglichkeit, die MSC Virtuosa während eines Seetages kennen zu lernen, ehe Sie Seebrügge erreichen, den Hafen der perfekt erhaltenen mittelalterlichen Stadt Brügge. Es folgt Rotterdam, dessen Hafen der größte der Welt ist und das insbesondere Kunstliebhaber zu begeistern weiß. Weiter führt die Reise ins französische Le Havre. Die Stadt an der Mündung der Seine ist ein Mekka für Fans zeitgenössischer Kultur. Der letzte Hafen vor der Rückreise nach Hamburg ist Southampton, von wo sich ein Tagestrip ins pulsierende London anbietet. Nach einem weiteren Seetag und insgesamt sieben Nächten an Bord des erst 2021 getauften Schiffes endet die Reise wieder in Hamburg. Beantworten Sie einfach unsere Preisfrage und gehen Sie mit etwas Glück an Bord der MSC Virtuosa!

Gewinnspielfrage: Wann wurde die MSC Virtuosa getauft?

Wenn Sie diese Kreuzfahrt gewinnen möchten, dann beantworten Sie einfach die Gewinnspielfrage und rufen die Telefonnummer 01378 – 22 05 30 an. Ein Anruf kostet 0,50 € aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend. Nach der Aufforderung nennen Sie die Antwort der Frage und Ihre Adresse. Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss ist der 15.12.22, 24 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb