Fit und entspannt ins neue Jahr starten!

Wir verlosen zwei Wochenpässe für die David Lloyd Meridian Spa & Fitness Clubs

Mit unserem heutigen Gewinn können Sie dem Weihnachtsspeck den Garaus machen und Power für 2024 tanken. Zu gewinnen gibt es zwei Wochenpässe in einem David Lloyd Meridian Spa & Fitness Club Ihrer Wahl und damit beste Voraussetzungen dafür, dass Ihr Jahr 2024 ein voller Erfolg wird. Dazu können Sie auch heute für den Familienbesuch beim Winterspektakel in Bahrenfeld anrufen, dessen Gewinner am 27.12. gezogen wird.

Gerade zum neuen Jahr haben viele den Vorsatz, gesund zu leben und dem Körper etwas Gutes zu tun. Der Wochenpass der David Lloyd Meridian Spa & Fitness Clubs, den Sie heute hier gewinnen können, macht diesen Schritt deutlich einfacher. Dort finden Sie das komplette Angebot, um gesund und gut in das Jahr 2024 zu starten und die Vorsätze nicht direkt wieder über Board zu werfen.

Mit dem Wochenpass entspannen Sie sich in Wellness-Oasen, gönnen Sie sich eine Massage oder powern sich beim Workout richtig aus. Nach einer Woche bei David Lloyd Meridian sind Sie wieder tiefenentspannt und mit neuer Energie für den Jahresstart 2024 geladen. Lassen Sie sich von dem umfangreichen Kursangebot, den neuesten Fitness-Trends, dem effektiven Gerätetraining und den wohltuenden Wellnesswelten inspirieren.

Die David Lloyd Meridian Spa & Fitness Clubs gibt es 5x in Hamburg (Am Michel, Alstertal, Barmbek, Eppendorf und Wandsbek), sowie in Kiel und Berlin.

Gewinnspielfrage: Wie viele David Lloyd Meridian Spa & Fitness Clubs gibt es in Hamburg?

Wenn Sie den Tagespreis gewinnen möchten, dann beantworten Sie einfach die Gewinnspielfrage und rufen die Telefonnummer 01378 – 22 05 28 an. Ein Anruf kostet 0,50 € aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend. Nach der Aufforderung nennen Sie die Antwort der Frage und Ihre Adresse. Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss für den Tagespreis: 19.12.23, 24 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb

Zusatz-Chance: Winterspektakel Hamburg

Feiern Sie mit der ganzen Familie!

Mignon

Neben den Tagespreisen, gibt es auch noch einen Gesamtpreis zu gewinnen: Einen Besuch einer Abendvorstellung (bis inkl. 07.01.2024) auf dem Winterspektakel auf der Bahrenfelder Trabrennbahn mit bis zu 25 Personen. Dort erwarten Sie ein Jahrmarkt, das Show-Spektakel „Bilder im Kopf“, das eine Mischung aus klassischer Akrobatik, immersiven Effekten und anrührender Komik zeigt und ein Food Court für das leibliche Wohl der ganzen Familie. Das ist in Ihrem All-Inclusive-Paket enthalten: die besten Plätze vorne an der Showbühne, unbegrenzte Fahrchips, freie und unbegrenzte Auswahl auf dem Food Court inklusive der Bars, auch an den Partnerbars von ScarpoVino und Leev.

Gewinnspielfrage: Wie heißt die Show beim Winterspektakel?

Wenn Sie dieses Event für die ganze Familie gewinnen möchten, dann beantworten Sie einfach die Gewinnspielfrage und rufen die Telefonnummer 01378 – 22 05 30 an. Ein Anruf kostet 0,50 € aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend. Nach der Aufforderung nennen Sie die Antwort der Frage und Ihre Adresse. Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss ist der 23.12.23, 24 Uhr.