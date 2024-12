Ihre Millionen-Chance!

Dieses Mal geht es um einen Eurojackpot-Spielschein mit dem System 6/7, inkl. SUPER6, Spiel77 und der Bearbeitungsgebühr im Wert von 512,20 Euro, der für die beiden Ziehungen am 24. und 27.12.2024 gültig ist.

Seit 12 Jahren versuchen Spielerinnen und Spieler aus mittlerweile 18 europäischen Ländern ihr Glück bei Eurojackpot. Jeden Dienstag und Freitag sind bis zu 120 Millionen Euro im Jackpot möglich. Das passierte im Jahr 2024 bereits 13 Mal (Stand 5.12.). Übrigens sind im Jackpot bei Eurojackpot immer mindestens 10 Mio. Euro. Wer sein Glück auch mal probieren möchte, hat jetzt die Chance dazu! Die MOPO wünscht viel Glück!

Teilnahme ab 18 • Spielen kann süchtig machen • Hilfe unter www.check-dein-spiel.de – Whitelisted/GlüStV 2021.

*Chance Klasse 1 ca. 1 : 140 Mio.

Gewinnspielfrage: Wie oft betrug der Jackpot in 2024 bereits 120 Millionen Euro?

Wenn Sie diesen Preis gewinnen möchten, dann rufen die Telefonnummer 01378 – 22 05 29 an und beantworten Sie einfach die Gewinnspielfrage. Ein Anruf kostet 0,50 € aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend. Nach der Aufforderung nennen Sie die Antwort der Frage und Ihre Adresse. Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss: 12.12.24, 24 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb.