Das Geschenk, das deine Liebsten garantiert zum Lachen bringt!

Schenken kann so einfach sein! Weihnachten rückt näher, und die Suche nach dem perfekten Geschenk beginnt. Doch was schenkt man, wenn es wirklich unbezahlbar sein soll? Dieses Jahr bietet Thomas Hermanns‘ Quatsch Comedy Club die Antwort: Schenke ein Lachen!

Ein Lachen ist ein Geschenk, das immer passt – ob mit Freunden, Familie oder Kollegen. Mit einem Geschenkgutschein für den Quatsch Comedy Club verschenkst du nicht nur Karten für eine Show, sondern lustige Erlebnisse, die verbinden. Auf der Bühne treffen sich Deutschlands bekannteste Comedians und garantieren, dass jeder Abend zu einem lustigen Highlight wird.

Die Live Show – Der Klassiker

Vor über 30 Jahren zum ersten Mal in Hamburg aufgeführt, bleibt die „Live Show“ des Quatsch Comedy Club eine Perle in der Entertainment-Landschaft der Hansestadt. Namen wie Carolin Kebekus, Ilka Bessin, Michael Mittermeier, Hazel Brugger, Bülent Ceylan und Felix Lobrecht haben alle bereits zum Anfang ihrer Karriere vor dem großen Q gestanden.

Mit über 30 Jahren Erfolgsgeschichte ist die TV-bekannte „Live Show“ das Herzstück des Club. Woche für Woche wird ein neues Programm präsentiert, bei dem ein namenhafter Moderator und vier talentierte Comedians die Bühne betreten, um das Publikum mit deren klügsten und neusten Gags zu begeistern. Diese einzigartige Mischung aus unterschiedlichen Humorrichtungen verspricht einen Abend, der die Lachmuskeln unterhaltsam auf die Probe stellt.

Bei der Show gibt es immer eine unvergleichliche Atmosphäre, in der Comedy in ihrer reinsten Form erlebt werden kann. Unzensiert, hautnah und live betreten etablierte Superstars, bekannte Club Comedians und vielversprechenden Newcomer die Bühne und präsentieren ihr Programm. Dabei wird die Bühne zum Schauplatz für kreative Vielfalt, bei der die Künstler ihr Publikum mit scharfem Witz und originellen Pointen abholen können. Diese einzigartige Mischung aus talentierten Künstlern sorgt dafür, dass wirklich jeder Zuschauer etwas zum Lachen hat.

Durch die authentische und spontane Energie bei der Live-Show wird das Publikum direkt in das Geschehen eingebunden. Das unmittelbare Feedback der Zuschauer trägt dazu bei, dass jede Show zu einem einzigartigen Erlebnis wird. Die „Live Show“ im Quatsch Comedy Club bietet somit nicht nur eine Auszeit vom Alltag, sondern auch eine Gelegenheit, die Vielfalt der deutschen Comedy-Szene hautnah zu erleben.

Unser Tipp: Advent, Advent – ein Lachen geschenkt

Für einen unvergesslichen Adventsnachmittag in Hamburg empfehlen wir: Startet mit einem Spaziergang durch den festlich dekorierten Hafen – Glühwein in der Hand, die frische Hafenbrise im Gesicht. Der perfekte Auftakt für einen Abend, der im Quatsch Comedy Club an Bord des Raddampfers „Queen“ seinen Höhepunkt findet.

Unkompliziert & Elegant – Das lustigste Weihnachtsgeschenk

Die Auswahl des Gutscheinwerts liegt ganz bei dir. Der Gutschein kann entweder auf einmal oder innerhalb von drei Jahren in Teilen eingelöst werden. Wähle zwischen einem unkomplizierten „Print-At-Home“-Gutschein oder der eleganten Variante mit einer edlen Geschenkhülle per Postversand.

Schenke ein Lachen!

Überrasche deine Liebsten mit dem wertvollsten Geschenk der Welt: ein gemeinsames herzhaftes Lachen.