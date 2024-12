„Freak Our, das Varieté-Extravaganza“ is back! Weil dieses neue und junge Varieté-Format die Herzen der Hamburgerinnen und Hamburger erobert hat, kehrt diese wundervolle Show im Frühjahr 2025 in den HANSA-Theatersaal zurück!

Denn was gibt es Schöneres, als Akteure live zu erleben, die vielfach preisgekrönt sind und zeigen, was Varieté heutzutage alles sein kann: Es erwarten Sie sensationelle Akrobatik, urkomische Sketche und hier und da herrlich irritierende Tatsachen – eine wunderbare Mischung aus Comedy, Erotik, Artistik und vor allem der Toleranz der Vielfalt. Freuen Sie sich wieder auf ein außergewöhnliches inspirierendes und umwerfendes Spektakel im HANSA-Theatersaal!

Doch Vorsicht: Adult Themes 16+! Wir verlosen 4×2 Tickets für die Show am 22.03.25 um 19.30 Uhr. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist unsere Gewinnspielfrage richtig zu beantworten und dann die Daumen drücken!

Gewinnspielfrage: Wo wird „Freak Out“ aufgeführt?

Wenn Sie diesen Preis gewinnen möchten, rufen Sie die Telefonnummer 01378 – 22 05 26 an und beantworten Sie die Gewinnspielfrage. Ein Anruf kostet 0,50 € aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend. Nach der Aufforderung nennen Sie die Antwort der Frage und Ihre Adresse. Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss: 12.12.24, 24 Uhr.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb.