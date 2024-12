2 x 4 Tickets für„Holiday on Ice – Horizons“

Mit der Produktion HORIZONS startet Holiday on Ice in dieser Saison in ein neues Kapitel magischer Eisshows. Ab November tourt die Show durch 22 deutsche Städte und verspricht ein einzigartiges Erlebnis, das die pulsierende Energie der Großstadt auf das Eis bringt.

Vom 06. bis 09.02.2025 gastiert Holiday on Ice auch in Hamburg und hält ein besonderes Highlight bereit: Bei der Premiere in der Barclays Arena wird Singer-Songwriterin Loi als Gaststar live auftreten und die Show durch ihre musikalische Performance bereichern. Die MOPO verlost 2×4 Family&Friends-Tickets für einen freiwählbaren Hamburger Showtermin.

Gewinnspielfrage: Wie heißt der Gaststar in Hamburg?

Wenn Sie diesen Preis gewinnen möchten, dann rufen die Telefonnummer 01378 – 22 05 30 an und beantworten Sie einfach die Gewinnspielfrage. Ein Anruf kostet 0,50 € aus dem dt. Festnetz/ems; Mobilfunk abweichend. Nach der Aufforderung nennen Sie die Antwort der Frage und Ihre Adresse. Oder per SMS bitte genau wie folgt: MOPO LÖSUNGSWORT VORNAME NAME STRASSE NR PLZ ORT. Als Empfängernummer bitte die 8 28 22 wählen. Keine Vorwahl erforderlich (0,50 €/SMS). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss: 12.12.24, 24 Uhr.

