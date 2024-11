Um 2 Uhr aufgeschreckt, kurz die Schlagzeilen gecheckt – und das war’s dann mit der Nachtruhe. Trumps Wiederwahl ist ein Albtraum. Die Amerikaner entscheiden sich dafür, einen strafrechtlich verurteilten Demokratie-Feind demokratisch erneut ins Amt zu heben. Es ist leider nicht nur ein symbolischer Akt, mit dem alle Maßstäbe für ein Mindestmaß an Vernunft und jeder Sinn für die Bedeutung von menschlichen Grundwerten von Millionen Menschen kurzerhand in den Abgrund gekippt wurden. Das macht erstmal fassungslos, auch wenn es sich ankündigte und zu befürchten war. Willkommen im Zeitalter des Wahnsinns.

Was wird nun aus der Ukraine? Und was heißt das für Nahost? Und wie stark wird ein Trump, der nun die endgültige Bestätigung dafür hat, dass er ALLES tun kann, und seine Anhänger ihm trotzdem folgen, die amerikanische Demokratie um- und zurückbauen? Was von den irrlichternden und vor Menschenhass triefenden Ankündigungen der vergangenen Tage war nur Dauerfeuer für die Wahlkampf-Maschine? Was will er wirklich umsetzen?

Man weiß es nicht. Weil man nie wissen kann, was der verhaltensauffällige Milliardär nur dahinredet oder wirklich plant. Tolle Aussichten für die kommenden Jahre …

Trump-Sieg: Die Tesla-Aktie steigt, Putin freut sich

Die Tesla-Aktie jedenfalls hat schon mal kräftig profitiert. Plus 15 Prozent. Der ebenfalls verhaltensauffällige Mega-Milliardär Elon Musk freut sich auf die ihm versprochene Rolle in der neuen Regierung. Putin freut sich, weil es in der Ukraine für ihn nur leichter werden kann.

Die amerikanische Linke, die in Teilen Kamala Harris wegen ihrer grundsätzlichen Unterstützung Israels im Gaza-Konflikt die Unterstützung verweigert hat, hat mit ihrer bornierten Selbstgerechtigkeit aberwitzigen Schaden angerichtet. Warum Frauen einen Sexisten wählen, der sie zu Freiwild erklärt hat? Es ist nicht begreifbar. Die Auswirkungen, die all das weltweit gesellschaftlich haben wird, sind nicht absehbar.

Eine demokratische Wahl ist ein eigentlich feierlicher Moment. Dieser wirkt wie eine Totenmesse für die Welt, wie wir sie kannten. Wenn die Europäer sich jetzt nicht mit einer schlüssigen und konsequenten gemeinsamen Stimme auf geopolitischer Ebene gegenüber den USA emanzipieren, dann ist uns nicht zu helfen.