Putin will Trump nicht zur Wahl gratulieren

Russland will Donald Trump nicht zu seinem Wahlsieg gratulieren. Dabei sind die Verbindungen zwischen dem künftigen US-Präsidenten und dem Kreml-Herrscher eng. Ein wichtiger Verbündeter Trumps in Europa jubelt dafür umso lauter.

Der russische Staatschef Wladimir Putin hat nach Angaben des Kremls nicht vor, Donald Trump zu seinem Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl zu gratulieren. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte am Mittwoch, er wisse nichts von Plänen, Trump zu gratulieren. 2016 hatte Putin Trump noch gratuliert.

„Wir sprechen von einem feindlichen Land“

„Vergessen wir nicht, dass wir von einem feindlichen Land sprechen, das direkt und indirekt an einem Krieg gegen unseren Staat beteiligt ist“, sagte Peskow mit Blick auf die US-Unterstützung der Ukraine gegen die russische Offensive. Der Kreml-Sprecher kündigte an: „Wir werden Schlüsse ziehen basierend auf konkreten Taten und konkreten Äußerungen.“ Und weiter: „Die Vereinigten Staaten sind in der Lage, zur Beendigung des Konflikts beizutragen.“ Er fügte hinzu, dass dies „sicherlich nicht über Nacht geschehen kann“. Trump hatte im Wahlkampf versprochen, den seit mehr als zweieinhalb Jahren andauernden Krieg innerhalb kürzester Zeit zu beenden.

Trump hatte im Wahlkampf wiederholt betont, dass er mit Putin „großartig“ zurecht komme. Der US-Starjournalist Bob Woodward enthüllte kürzlich, dass Trump nach seinem Auszug aus dem Weißen Haus 2021 noch mehrfach mit Putin telefoniert hatte. Worum es dabei ging, ist nicht klar. Trump hatte die Berichte nicht kommentieren wollen, erklärte aber, es sei eine „gute Sache“, mit wichtigen Menschen in Kontakt zu sein.

Orban spricht von einem „schönen Sieg“

Während sich Moskau also zurückhaltend zeigt, lässt Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban keinen Zweifel, dass er sich über den Sieg seines „Freundes“ sehr freut. Schon im Vorfeld hatte er angekündigt, im Fall von Trumps Wahlsieg „einige Flaschen Champagner“ öffnen zu wollen. „Guten Morgen Ungarn! Auf dem Weg zu einem schönen Sieg“, schrieb Orban Mittwochmorgen bei Facebook, begleitet von Bildern ungarischer und US-Flaggen. Orban und Trump hatten sich in 2024 zwei Mal getroffen – zuletzt vor einigen Wochen.