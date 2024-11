Im Waschsalon oder zu Pferd: Hier haben die USA gewählt

Ob im Waschsalon, Museum oder in einer Feuerwehr-Wache: In den USA wurden landesweit etliche Orte kurzzeitig zu Wahllokalen umfunktioniert. Manch einer kam sogar auf dem Pferd, um seine Stimme abzugeben – und das aus einem ganz besonderen Grund.

ERNESTO BENAVIDES / AFP Die Mitglieder des Navajo-Stammes im US-Bundesstaat Arizona nehmen an der Veranstaltung „Ride to the Polls“ teil. Diese soll die indigene Gemeinschaft sichtbarer machen und gleichzeitig an ihre Vorfahren erinnern. Die Mitglieder des Navajo-Stammes im US-Bundesstaat Arizona nehmen an der Veranstaltung „Ride to the Polls“ teil. Diese soll die indigene Gemeinschaft sichtbarer machen und gleichzeitig an ihre Vorfahren erinnern.

Frederic J. Brown / AFP Eigentlich ist die Meadows Mall im weit über die Grenzen der USA bekannten Las Vegas ein Einkaufszentrum. Am Dienstag wurde sie vorrübergehend in ein Wahllokal umgebaut. Eigentlich ist die Meadows Mall im weit über die Grenzen der USA bekannten Las Vegas ein Einkaufszentrum. Am Dienstag wurde sie vorrübergehend in ein Wahllokal umgebaut.

AP Photo/Nam Y. Huh Am Dienstag standen die zahlreichen Maschinen in einem Waschsalon in Chicago ausnahmsweise still: Davor waren Tische zur Stimmabgabe aufgestellt worden. Am Dienstag standen die zahlreichen Maschinen in einem Waschsalon in Chicago ausnahmsweise still: Davor waren Tische zur Stimmabgabe aufgestellt worden.

IMAGO/ABACAPRESS Das Brooklyn Museum ist das zweitgrößte Museum in New York City und umfasst einen riesigen Bestand an Kunst und Kulturen aus aller Welt. Am Dienstag wurde dort allerdings keine Kunst angeschaut, sondern gewählt. Das Brooklyn Museum ist das zweitgrößte Museum in New York City und umfasst einen riesigen Bestand an Kunst und Kulturen aus aller Welt. Am Dienstag wurde dort allerdings keine Kunst angeschaut, sondern gewählt.