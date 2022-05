Dank eines aufmerksamen Zeugen: Einbrecher in Hamburg festgenommen

Die Polizei hat in der Nacht zu Mittwoch einen mutmaßlichen Einbrecher in Eimsbüttel festgenommen. Der war zuvor in ein Lebensmittelgeschäft eingestiegen. Zeugen hatten die Polizei gerufen und den genauen Fluchtweg des Täters beschrieben.

Die Tat soll sich laut Polizei um Mitternacht im Heußweg ereignet haben. Hier hatte ein Passant plötzlich einen lauten Knall gehört und kurz darauf einen Mann gesehen, der auf einen Hinterhof im Stellinger Weg geflüchtet sei. Er rief die Polizei.

Festnahme nach Einbruch in Eimsbütteler Lebensmittelgeschäft

Aufgrund der vom Zeugen angegebenen präzisen Fluchtrichtung fanden Polizisten einen 34-Jährigen dort in einem Gebüsch und nahmen ihn fest. Bei ihm wurde Diebesgut gefunden. Die Kripo führt die weiteren Ermittlungen.