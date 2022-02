Stilvolle Beratung im Elysée-Hotel

Mit Schnacks und Snacks: MOPO-Händler im Porträt

Heute ein Superdealer-Stopp in der Rothenbaumchaussee, im gleichnamigen Stadtteil Rotherbaum. Der Name leitet sich ab von einem ehemals vorgelagerten Wachposten, der zu Zeiten der Stadtbefestigung an einem Übergang am Bach „Hundebek“ lag und einen roten Schlagbaum besaß.

Es ist eine sehr geschichtsträchtige Straße, residieren hier doch das Curiohaus, das Museum am Rothenbaum, die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Uni Hamburg, das NDR-Funkhaus, Hamburg 1, das Tennisstadion. Am Anfang der Straße, gegenüber dem Dammtorbahnhof, befinden sich der Moorweidenpark mit dem Zombeck-Turm und das Grand-Elysée-Hotel. Das 1985 erbaute 5-Sterne-Privathotel hat 511 Zimmer, 29 Veranstaltungsräume, einen 1200 Personen fassenden Festsaal, drei Restaurants und im Erdgeschoss das Stilhaus Blocker.

Der Inhaber der Boutique, Kabir Ghafoori, steht gut gelaunt und außergewöhnlich geschmackvoll gekleidet in seinem Laden. Der Tausendsassa der Mode ist seit mehr als zwanzig Jahren in der Branche tätig. Im beschaulichen Eckernförde aufgewachsen trieb es den Einzelhandelskaufmann und Betriebsfachwirt schnell in die großen Metropolen, auch ins Ausland. Er arbeitete als Einkäufer verschiedener Labels und leitete mehrere Geschäfte im Ausland. In Hamburg war er jahrelang bei P&C und bei Anson’s tätig. „Doch mit der Zeit fehlte mir die richtige Wertschätzung für meine Arbeit und ich beschloss, meinen Traum von einem eigenen Modegeschäft zu verwirklichen“, erzählt der 43-Jährige. „Erst in der HafenCity und seit 2016 im Elysée-Hotel.“

Hamburger und Kunden aus aller Welt kommen zu ihm, um sich einkleiden zu lassen. „Ich biete in der Boutique alles an, von Socke und Schuh bis zur Mütze, vom Anzug und Sakko bis zur Unterwäsche. Stilberatung, Maßanfertigung und Schneiderservice kommen hinzu. Kaufen sie heute einen Anzug, an dem etwas geändert werden muss, können sie ihn in drei Stunden schon tragen. Das ist Service.“ Im kleinen Concept-Store nebenan können Kunden die wichtigsten Zeitungen und alles für den Mann kaufen wie Shampoo, Zahnpasta oder Rasierutensilien usw.

Ein Kunde, der gerade im Geschäft ist, klebt förmlich an Kabir Ghafooris Lippen, denn der berät so unterhaltsam, kompetent und bildhaft, dass man sich wünscht, er möge nicht aufhören mit seinen Ausführungen. Da macht der Einkauf sichtlich Freude.

Werden Sie Hamburg-Kenner und MOPO-Superdealer!

Melden Sie sich beim MOPO-Superdealer-Newsletter an und genießen Sie die Vorteile:

Morgens alle News der Stadt direkt auf ihrem Smartphone: Sie erhalten jeden Morgen per Mail die News der Stadt. Vorteil: Über die aktuellen Themen bleiben Sie mit Ihren Kunden im Gespräch.

Werden Sie berühmt: Unser lieber Kollege Schimmy kommt bei Ihnen vorbei und portraitiert sie als MOPO-Händler der Woche inkl. Darstellung mit Bild und Text in der gedruckten MOPO und auf MOPO.de

P.S. Geben Sie diese Info an alle ihre Kollegen und Mitarbeiter weiter, damit diese sich auch anmelden können!

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: vertrieb@mopo.de.