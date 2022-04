Mit Schnacks und Snacks: Kiosk-Charaktere im Porträt

Heute steht ein Besuch bei einem Superdealer im Eppendorfer Weg auf dem Programm. Abgehend von der Eimsbütteler Chaussee schlängelt sich Hamburgs längste Wohnstraße über drei Kilometer bis zum Eppendorfer Baum.

Im 16. Jahrhundert verband der schmale, verschlungene Weg die Dörfer Eimsbüttel und Eppendorf, rechts und links erstreckten sich Kornfelder. Heute verbindet er drei Stadtteile, hat mehr als 30 Kreuzungen und prächtige Häuser aus der Gründerzeit säumen die Straße. Cafés, Boutiquen, kleine inhabergeführte Geschäfte, edle oder bodenständige Restaurants, aber auch Imbissbuden findet man zuhauf in der Flaniermeile mit Pariser Flair. Spätestens seit „Dittsche“ in der Eppendorfer Grillstation über das „wirklich wahre Leben“ schwadronierte, ist der Eppendorfer Weg auch in ganz Deutschland bekannt.

In der Nummer 109 treffe ich Amit Kalra, der im Erdgeschoss eines schönen Gründerzeithauses sein Geschäft „ Kalras – Schreiben, Schenken, Versenden“ betreibt. Der Diplom-Kaufmann kam als Zehnjähriger nach Hamburg, studierte BWL, arbeitete 17 Jahre bei einer Bank und wagte mit der Übernahme eines Kiosks im Jahr 2013 den Sprung in die Selbstständigkeit.

Der seit 1955 existierende Kiosk erfuhr durch den 42-Jährigen eine Richtungsänderung. „Schon als Kind habe ich Schreibwaren geliebt. Papier ist genau mein Ding“, erzählt er begeistert. „Bei mir bekommt man alles, was man zum Lernen und im Büro braucht. Über 70.000 Artikel kann ich direkt über den angeschlossenen Großhandel besorgen.“ Eine Lotto-Annahmestelle, Tabakwaren, über 300 Zeitungen/Zeitschriften, Geschenkartikel, Grußkarten, Faxgerät, Kopierer und Versandmaterial befinden sich in den zwei Räumen. Neuerdings können bei Amit und seinen Mitarbeitern Klaus, Celina und Jacqueline auch Produkte von „Top Model“ von Depesche für junge Mädchen erworben werden (www.kalras.de). Zudem hat er einen Online Shop (www.kalras-office.de) für Firmenkunden mit 24-Stunden-Lieferung gegründet. „Meine Erfüllung im Leben sind meine Familie mit den Zwillingen und das Geschäft“, stellt Amit zum Schluss fest.

Werden Sie Hamburg-Kenner und MOPO-Superdealer!

Melden Sie sich beim MOPO-Superdealer-Newsletter an und genießen Sie die Vorteile:

Morgens alle News der Stadt direkt auf ihrem Smartphone: Sie erhalten jeden Morgen per Mail die News der Stadt. Vorteil: Über die aktuellen Themen bleiben Sie mit Ihren Kunden im Gespräch.

Werden Sie berühmt: Unser lieber Kollege Schimmy kommt bei Ihnen vorbei und portraitiert sie als MOPO-Händler der Woche inkl. Darstellung mit Bild und Text in der gedruckten MOPO und auf MOPO.de

P.S. Geben Sie diese Info an alle ihre Kollegen und Mitarbeiter weiter, damit diese sich auch anmelden können!

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: vertrieb@mopo.de.

Dieser Block enthält unerwarteten oder ungültigen Inhalt.Versuch der Blockwiederherstellung* PflichtfeldE-Mail *VornameNachnameShop-NameShop-AdressePLZStadt

Mit meiner Anmeldung zum Superdealer-Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.