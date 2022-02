In der „Kleinen Pause“ mal ne Pause machen

Die Superdealer-Tour macht heute einen Stopp auf St. Pauli. Mein Ziel ist die Wohlwillstraße, eine der schönsten und geschichtsträchtigsten Straßen zwischen Schanze und Reeperbahn. Am Tag beschaulich, ruhig, fast schon dörflich, zeigt sie beim Schichtwechsel vom Tag zur Nacht ein ganz anderes Gesicht. Quirlig ist sie und ein stetiger Strom von Besuchern schlendert durch die Straße oder lässt es sich in den zahlreichen Cafés, Bars und Restaurant gut gehen. Direkt gegenüber vom Struensee Gymnasium und dem Paulinenplatz, einer kleinen Oase inmitten des Großstadtdschungels mit einem bezaubernden Spielplatz, finde ich in der Wohlwillstraße 37 das Bistro “Kleine Pause” (kleinepause.de).

Sabine und Thorsten Clorius stehen hier hinter dem Tresen des legendären Imbisses. Gerade am letzten Freitag feierten sie ihr Jubiläum: 36 Jahre “Kleine Pause”. Angefangen hat alles 1980 mit dem Blumenhaus Buschner, dort arbeitete Sabine als Floristin. Drei Jahre später übernahmen sie und ihr Mann Thorsten den Laden. “Sabine macht den Blumenladen und ich stelle gegenüber bei der Schule einen Imbisswagen auf, das war mein Traum. Doch die Behörden weigerten sich. Also teilten wir den kleinen Laden, links machte ich den Imbiss, rechts war der Blumenladen. Am 4.2.1986 eröffneten wir, der erste Tagesumsatz betrug 124,- D-Mark. Der Imbiss war dann so erfolgreich, dass wir den Blumenladen aufgaben. Nach dem Umbau gab es jetzt auch Sitzplätze und eine Kundentoilette, 2007 bauten wir noch einen Bartresen ein”, erzählt Thorsten, der vorher als Maschinenschlosser bei MAN-Schiffsmotoren im Hafen tätig war. “Sabine ist die Frontfrau im Laden, ich bin eher der Mann im Hintergrund”, erklärt Thorsten die Rollenverteilung zwischen den beiden.

Heute hat sich auch das Angebot gegenüber früher gewandelt. “Wir haben Burger Pattys vom Angus Rind, stellen Currysoße, Salate, Frikadellen und vieles anderes selbst her. Die Zugpferde aber sind immer noch Pommes und Burger”, ergänzt Sabine,” und der Caipi für 2,99 läuft auch sehr gut. Hamburger Tageszeitungen gibt es auch.” Und nach 36 Jahren denkt das sympathische Ehepaar auch mal ans Aufhören. Thorstens Sohn Patrick und seine Frau Katrin, die nebenan den Eisladen betreiben, werden dann die “Kleine Pause” übernehmen, während Sabine und Thorsten mit ihrem Wohnmobil Deutschland erkunden.

Werden Sie Hamburg-Kenner und MOPO-Superdealer!

Melden Sie sich beim MOPO-Superdealer-Newsletter an und genießen Sie die Vorteile:

Morgens alle News der Stadt direkt auf ihrem Smartphone: Sie erhalten jeden Morgen per Mail die News der Stadt. Vorteil: Über die aktuellen Themen bleiben Sie mit Ihren Kunden im Gespräch.

Werden Sie berühmt: Unser lieber Kollege Schimmy kommt bei Ihnen vorbei und portraitiert sie als MOPO-Händler der Woche inkl. Darstellung mit Bild und Text in der gedruckten MOPO und auf MOPO.de

P.S. Geben Sie diese Info an alle ihre Kollegen und Mitarbeiter weiter, damit diese sich auch anmelden können!

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: vertrieb@mopo.de.