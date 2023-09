Güls „Tabakshop“ gibt es seit fast 30 Jahren

Mit Schnacks und Snacks: Kiosk-Charaktere im Porträt

„Klein Paris“, wie die Ottenser liebevoll ihren Stadtteil nennen, ist mein heutiges Ziel. Die quirlige Ottenser Hauptstraße, unweit vom Bahnhof Altona gelegen, ist das Shopping-Paradies im Kiez, das Herzstück der Einkaufsstraße ist das „Mercado“. Bis 1990 befand sich hier die Ottenser Filiale des Kaufhauses Hertie.

Nach dem Abriss entstand das Einkaufszentrum, das die spanische Bezeichnung für Markt als Namen trägt und im Oktober 1995 seine Pforten öffnete. Der Charakter einer offenen Markthalle spiegelt sich im Erdgeschoss des Gebäudes mit seinen 30 fest installierten Marktständen am deutlichsten wider, weitere vier Ebenen beherbergen noch einmal 60 Geschäfte, Dienstleiter und eine der beliebtesten Bücherhallen Hamburgs. „Wir waren von Anfang an dabei“, berichtet Hüseyin Gül, der mit seiner Frau Türkan einer der Erstmieter im Mercado war, „vorher hatten wir einen Kiosk in Schenefeld, der Wechsel nach Altona war schon eine tolle Sache“. Beide betreiben nun schon seit fast 30 Jahren den „Tabakshop“ im Erdgeschoss und stehen, gut gelaunt wie immer, hinter ihrem Verkaufstresen. Die vielen Stammkunden fühlen sich gut aufgehoben bei ihnen, was auch an der Bedeutung ihrer Vornamen liegen könnte, denn diese stehen für „Der kleine Liebling“ und „Die Königin“.

Durch die Beleuchtung wirkt der Laden hell und erhält eine angenehme Atmosphäre, die Inneneinrichtung ist in stylischen Grautönen gehalten, es ist ausreichend Platz für die Kunden da. Der gelernte Maschinenbauer ist als Quereinsteiger in die Kioskbranche gelangt und hatte einen guten Plan. „Wir haben uns immer auf ein Kernsortiment spezialisiert, das sind Zeitungen, Tabakwaren und Lotto. Im Zeitungssegment bieten wir heute immer noch 750 Titel an und haben zusätzlich noch eine kleine Auswahl an Leckereien und verschiedenen Getränken“, erklärt der 58-Jährige sein erfolgreiches Drei-Säulen-Modell.

„Fitnesssport ist eine meiner Leidenschaften, das ist genau mein Ding, Körper und Geist fit zu halten, macht mir sehr viel Spaß“, verrät mir Hüseyin zum Schluss, „und die zweite Leidenschaft gilt dem Fußball. Ich mag beide Hamburger Fußballklubs, ein bisschen mehr den HSV, aber der FC St. Pauli ist auch sehr sympathisch.“

