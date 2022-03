Große Auswahl an der Ericusspitze

Mit Schnacks und Snacks: Kiosk-Charaktere im Porträt

Heute geht es auf die Ericusspitze, ein dreiseitig von Wasser umgebenes Teilquartier der HafenCity. Der Name geht auf die ehemalige Bastion Ericus zurück – eine von 22 Verteidigungsstellen der Hamburger Wallanlagen (1616-1625). Am historischen Standort der Bastion stehen heute der „Spiegel“-Verlag und das Ericus-Contor. Gegenüber dem „Spiegel“ befindet sich die Poggenmühlenbrücke, ein beliebter Foto-Hotspot. Von hier gibt es einen der schönsten Blicke auf die Speicherstadt, wo Wandrahmsfleet und Holländisch Brookfleet zusammenfließen und sich das effektvoll ausgeleuchtete Wasserschloss befindet.

Der PVW Presse Shop von Mustafa Colak und seiner Frau Derya befindet sich im Erdgeschoss des „Spiegel“-Gebäudes Ericusspitze 1. Es ist ein moderner, stylischer Kiosk mit Postshop auf knapp 140 qm. Beim Hereinkommen fällt der Blick sofort auf die berühmten, vom dänischen Designer Verner Panton entworfenen orangefarbenen Wandleuchten der ehemaligen „Spiegel“-Kantine, hier allerdings auf Tapete präsentiert.

Links neben dem Eingang können Sie in der „Spiegel“-Bibliothek in alten Ausgaben der Reihe „Spiegel Geschichte“ stöbern. Mit Erstaunen nehme ich das große Angebot an bayrischem und tschechischem Bier wahr. „Die Idee dahinter ist, Touristen ein Stück Heimat zu bieten, gerade die Bayern freuen sich darüber wie Hulle. Auch der ,20457 HafenCity Gin‘, den ich im Sortiment habe, ist bei den Kunden ein beliebtes Mitbringsel“, erzählt der 48-jährige Mustafa.

Der ehemalige IT-Techniker bietet den Kunden ein Angebot an, das vom Souvenir über Schreibwaren, Ansichtskarten, Weine, Getränke, Kaffee und nationale und internationale Presse bis zur Postfiliale reicht.

Vor 20 Jahren kam der passionierte Kite- und Windsurfer aus Kusadasi (türkische Agäisküste) nach Hamburg und übernahm 2019 den Kiosk im „Spiegel“-Haus. „Ich bin eher ein Beachboy-Typ, am Wasser aufgewachsen. So fiel meine Wahl auf Hamburg, diese schöne Stadt bietet mir das, was ich brauche. Kitesurfen an der Versmannstraße, Surfen am Oortkatener See und Stand-up-Paddling auf der Alster, klasse“, schwärmt Mustafa.

Werden Sie Hamburg-Kenner und MOPO-Superdealer!

Melden Sie sich beim MOPO-Superdealer-Newsletter an und genießen Sie die Vorteile:

Morgens alle News der Stadt direkt auf ihrem Smartphone: Sie erhalten jeden Morgen per Mail die News der Stadt. Vorteil: Über die aktuellen Themen bleiben Sie mit Ihren Kunden im Gespräch.

Werden Sie berühmt: Unser lieber Kollege Schimmy kommt bei Ihnen vorbei und portraitiert sie als MOPO-Händler der Woche inkl. Darstellung mit Bild und Text in der gedruckten MOPO und auf MOPO.de

P.S. Geben Sie diese Info an alle ihre Kollegen und Mitarbeiter weiter, damit diese sich auch anmelden können!

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: vertrieb@mopo.de.