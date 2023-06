„Geheimsprache“ im Ibis-Kiosk von Mustafa

Mit Schnacks und Snacks: Kiosk-Charaktere im Porträt

So ein Stündchen in einem Kiosk zu verbringen, kann äußerst unterhaltsam sein. Für Menschen, die noch nie Lotto gespielt haben, muss sich so ein Gespräch, wie ich es im Ibis-Kiosk in der Alsterdorfer Straße 99 anhören konnte, wie ein geheimnisvoller Code anhören.

Für Mustafa Ibis ist es Normalität und er versteht seine Kunden sofort, wenn sie zu ihm kommen und – wie bei Stammkunde Horst – das Gespräch mit dem Satz beginnt: „Einmal Lotto bitte, für heute, 2 Felder.“ Mustafa: „Ohne alles?“ Horst: „Mit 7 und 6, und ein Schein noch für nächste Woche, Mittwoch und Samstag, zwei Felder.“ Mustafa: „Mit?“ Horst: „Beides ja, ja.“ Zur Erklärung: Mit 7 bedeutet Spiel 77 und die 6 steht für Super 6.

Lotto ist eines der drei Standbeine für Mustafa, die beiden anderen sind Tabakwaren und Zeitungen. Dazu kommen ein UPS-Paket-Shop, Süßigkeiten und Getränke. In dem Pressefachgeschäft, das er und seine Frau Sabine seit 19 Jahren führen, herrscht eine angenehme Atmosphäre. Das liegt auch an den schönen Holzregalen, die über 600 Zeitungen beherbergen. „Früher waren es deutlich mehr als 1000, aber die jungen Leute informieren sich heute eher online oder in sozialen Medien, das merke ich, obwohl die Zeitung für mich die deutlich seriösere Informationsquelle ist“, meint der 54-Jährige.

Das bestätigt auch Elisabeth, eine langjährige Kundin, die gerade ihre zurückgelegten Zeitungen abholt und beim Rausgehen ein „Ohne Zeitung geht gar nichts“ raushaut. Im Ibis-Kiosk verkehren viele ältere Bewohner des Viertels, denn auch die Lottospieler sind meistens über 50 Jahre alt.

Stammkunde Jürgen Wagner kommt herein und erzählt beim Einkauf die Geschichte von zwei ihm bekannten Schwestern, die sich stets überbieten müssen. Alle im Laden biegen sich vor Lachen, als er zum Schlusssatz kommt: „Als die eine vom Tanken zurück nach Hause kommt, meint die andere zu ihr: ,Was, du tankst nur Super, ich nehme für meinen BMW immer Super plus.‘“

Wenn Sie, liebe Leser, mal in der Alsterdorfer Straße sind, schauen Sie mal bei Mustafa rein, es ist ein Erlebnis.

