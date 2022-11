Drei coole Jungs rocken den „Kauf & Sauf“-Kiosk

Mit Schnacks und Snacks: Kiosk-Charaktere im Porträt

Die Superdealer-Tour macht heute einen Stopp in Hamm. Der Kiosk, den ich besuche, liegt an einer der meistbefahrenen Straßen Hamburgs, der Sievekingsallee. Mehr als 51.000 Fahrzeuge pro Tag benutzen den 3,1 Kilometer langen Hauptzubringer zum Horner Kreisel und alle fahren am Laden von Sarwant Singh vorbei.

Im Oktober 2021 hat der 29-jährige Inhaber mit hanseatischer Schnauze und indischen Wurzeln, sein Papa kam 1979 nach Hamburg, den Kiosk übernommen. „Ein Name für das Geschäft musste her, möglichst einer, der ungewöhnlich ist und sofort im Gedächtnis bleibt“, erläutert Sarwant, „die Wahl fiel auf ,Kauf & Sauf‘, was diese Kriterien erfüllt.“ Wer jetzt glaubt, dass es dort nur Getränke gibt, irrt gewaltig. Besser als die Rezension eines Kunden bei Google lässt sich der Kiosk nicht beschreiben: „Freue mich über den neuen Laden in der Nachbarschaft. Hell erleuchtet lädt er zum Eintreten ein. Ein kleiner Schnack, sogar manchmal Lebensberatung, ist immer drin. Sozusagen ein Marktplatz an der sonst grauen Sievekingsallee. Super Sortiment zu angemessenen Preisen. Der Name ist treffend, achten auf ausreichend Flüssigkeitszunahme, sei es mit Softdrinks, Soda oder anderen Flüssigkeiten; ist nicht verkehrt. Humor muss sein. Na ja, ich feier die Jungs und den Laden. Komme immer mit einem Lächeln raus.“

Die Jungs, das sind Sarwant und seine Mitarbeiter Carlos und Deniz, Letzterer arbeitet meist am Sonntag und wird, weil er so gut aussieht, von den meisten Damen nur „der Schönling“ genannt. Sarwant hat letztendlich einen kleinen Tante-Emma-Laden aus dem Kiosk gemacht, der sieben Tage in der Woche geöffnet ist. Es gibt einen Hermes Paket Shop, Lotto, Zeitungen, Tabakwaren, ein Süßwarenparadies, Kaffee, Spirituosen, Sekt und Wein, Dinge für den täglichen Bedarf und etliches andere.

„Wir bemühen uns jeden Tag, unsere Stammkunden zufriedenzustellen und einen Mehrwert für den Stadtteil zu bieten, denn davon lebt ein Laden“, meint Sarwant, der das Glück hat, auch noch ein cooles Team zu haben, das ihm dabei hilft.

