Die Tabakfamilie aus Pinneberg

Mit Schnacks und Snacks: Kiosk-Charaktere im Porträt

Im Kreis Pinneberg prägen knapp 430 Baumschulen das Landschaftsbild. Es ist das größte geschlossene Baumschulengebiet der Welt. Mein Ziel liegt in der 43.500 Einwohner zählenden Kreisstadt Pinneberg.

Direkt in der Fußgängerzone, im Fahltskamp 3, liegt das Pressefachgeschäft „ZIP GmbH“ der Familie Karkowski. Vor dem Laden stehen Ständer mit Postkarten, drinnen fällt einem sofort die mehr als acht Meter lange Wand mit mehr als 2000 Zeitungen und Zeitschriften ins Auge, gegenüber steht der XXL-Verkaufstresen aus Holz, hinter dem sich die verschiedensten Tabakwaren präsentieren, auch ein drei Meter langer Zigarrenschrank hat hier seinen Platz gefunden. Hochwertige Spirituosen sowie Lotto machen das Angebot perfekt. Mittendrin: die Brüder Tim und Nils Karkowski, die den Laden rocken.

Die Eltern der beiden, Waltraut und Siegmar Karkowski, eröffneten ihren ersten Laden 1969 am Berner Heerweg in Farmsen, drei Jahre später zogen sie an die Holstenstraße um, wurden erstmalig Lotto-Annahmestelle mit Fußball-Toto. „Damals kam es unter den Kunden nach jedem Fußballwochenende zu hitzigen und sehr amüsanten Diskussionen im Geschäft, so erzählte mir mein Vater“, erinnert sich Tim. Zehn Jahre später eröffneten die Karkowskis das Geschäft in Pinneberg. Nils ging in die Versicherungsbranche und Tim machte im elterlichen Geschäft die Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. „Die Meinungsvielfalt und Pressefreiheit war immer sehr wichtig für unseren Vater, bei uns gab es früher sogar die ,Prawda‘ oder Zeitungen aus bis zu 17 verschiedenen Nationen zu kaufen“, berichtet Tim, „wir beide hatten viel Freude an unserer Arbeit.“

2011 erkannte Tim die Zeichen der Zeit und setzte auf E-Zigaretten. „Vater hat sich erst nach nächtelangen Diskussionen darauf eingelassen, dieses Produkt mit in unser Programm aufzunehmen“, erzählt Tim. Die Idee trug Früchte. „Wir haben mittlerweile eines der größten Sortimente an E-Zigaretten im Kreis Pinneberg“, stellt der 37-jährige stolz fest.

Außerdem entschied er sich 2022 mit seinem Bruder in den Internethandel einzusteigen. Unter tabakfamilie.de verkaufen die Brüder alles rund um das Thema Tabakwaren und E-Zigarette.

