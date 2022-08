Die Lotto-Glücksfee aus Eidelstedt

Mit Schnacks und Snacks: Kiosk-Charaktere im Porträt

Heute entführe ich Sie nach Eidelstedt, um Claudia Yavsav zu besuchen. Sie hat ihr Pressefachgeschäft in der Lohkampstraße 2, direkt am Eidelstedter Platz. Schon im 13. Jahrhundert lag an dieser Stelle der alte Dorfplatz des damaligen kleinen Bauerndorfes, heute ist hier das Ortszentrum und das Herz Eidelstedts.

Rund herum um den großen Busbahnhof liegen kleine Straßen mit vielen inhabergeführten Geschäften und das Eidelstedt Center. Gleichzeitig ist es ein großer Verkehrsknotenpunkt, den viele Hamburger:innen kennen, weil sie von hier über die Kieler Straße und die Holsteiner Chaussee zur A7 und der A 23 kommen.

In den 50er-Jahren eröffnete in dem Gebäude das Spielwarengeschäft Lemmermann. Es folgte ein Schreibwarenshop, bis Claudia vor 15 Jahren das Ladengeschäft übernahm. Nach dem umfangreichen Umbau ist daraus ein kleines, helles Schmuckkästchen geworden. An drei Seiten schaut man durch die großen Fensterscheiben auf das Leben und Treiben des Platzes. Claudia steht heute in einem grünen Kleid hinter dem Tresen und bedient einen Kunden nach dem anderen mit erfrischender Freundlichkeit. „Ich liebe farbenfrohe Kleidung, das bringt auch die Kunden gleich in eine positive Stimmung“, erzählt Claudia mit einem Lächeln. „Die meisten sind Stammkunden, die ich mit Namen kenne. Oft schicken sie mir Postkarten aus dem Urlaub, manchmal fragen sie mich nach Rat.“ Tabakwaren, ein Hermes Shop, über 450 Zeitungen und Lotto – das sind ihre Kernkompetenzen.

„Beim Umsatz ist Lotto die Nummer eins, die Eidelstedter spielen gerne Lotto“, stellt Claudia fest. Sie und die Kunden verstehen sich blind, wenn es am Tresen immer wieder heißt: „Den neu, wie gehabt. Für eine oder zwei Wochen. Wie immer. Mit oder ohne Spiel 77. Bingo bitte, ohne alles. Einmal durchchecken lassen, mal sehen, was der Automat sagt. Holla, der hat ja ein bisschen was gewonnen. Auszahlen oder für den neuen Schein verrechnen?“ So geht es in einer Tour und den Satz: „Claudia, du bist unsere Glücksfee in Eidelstedt“, hört die toughe Frau hinter dem Tresen täglich. Nach ihrem Schichtende kümmert sie sich um das Blumenbeet vor ihrem Geschäft. „Das entspannt mich total“, bemerkt sie zum Schluss.

Werden Sie Hamburg-Kenner und MOPO-Superdealer!

Melden Sie sich beim MOPO-Superdealer-Newsletter an und genießen Sie die Vorteile:

Morgens alle News der Stadt direkt auf ihrem Smartphone: Sie erhalten jeden Morgen per Mail die News der Stadt. Vorteil: Über die aktuellen Themen bleiben Sie mit Ihren Kunden im Gespräch.

Werden Sie berühmt: Unser lieber Kollege Schimmy kommt bei Ihnen vorbei und portraitiert sie als MOPO-Händler der Woche inkl. Darstellung mit Bild und Text in der gedruckten MOPO und auf MOPO.de

P.S. Geben Sie diese Info an alle ihre Kollegen und Mitarbeiter weiter, damit diese sich auch anmelden können!

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: vertrieb@mopo.de.