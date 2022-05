Die Brötchenschmiede am Holstenkamp

Mit Schnacks und Snacks: Kiosk-Charaktere im Porträt

Heute fahre ich in den Holstenkamp und besuche die „Brötchenschmiede“ von Bernd Brozio und Katharina Schmidt. Die Straße präsentiert sich vom Eimsbütteler Marktplatz bis zur Schnackenburgallee als eine stark befahrene, vierspurige Durchgangsstraße und endet Richtung Westen als Sackgasse an der A7.

Gleich vier Friedhöfe liegen an dieser Straße: der älteste von 1868 ist der Friedhof Diebsteich, es folgten 1871 der Mennonitenfriedhof Hamburg-Altona, 1880 der Friedhof Bornkamp und 1898 der Friedhof Holstenkamp. Die mennonitische Begräbnisstätte ist übrigens der kleinste Friedhof der Hansestadt.

Brozio „Food and More“ ist eine Institution im Viertel, schon Bernd Brozios Mutter Iris betrieb dieses Geschäft. Als ich in den „Brötchentempel“ eintrete, empfängt mich „My Generation“ von The Who, das gerade auf NDR 90,3 läuft. „Das ist unser Stammsender im Laden, da kommt jeder Kunde mit klar“, meint Bernd und ist begeistert, dass sein Lieblingsmusiker Pete Townshend für gute musikalische Stimmung sorgt.

Für die gute Stimmung im Laden sorgt Katharina, kurz „Katja“ genannt. „Katja ist der Türöffner für die Herzen der Kunden. Ich sage immer, mir gehört der Laden, aber Katja ist der Chef“, stellt Bernd fest, und Katja ergänzt: „Wir sind das dynamische Duo, Grantler haben bei uns keine Chance, die bringe ich gern zum Lachen.“ 90 Prozent der Kunden sind Stammkunden – wer einmal kommt, kommt immer wieder, haben Bernd und Katharina festgestellt.

Der gelernte Betriebsschlosser und die ehemalige Münchnerin haben vieles gemeinsam, die Liebe zum Vinyl, Musikgeschmack von ABBA bis Zappa und das Anschauen alter Fernsehserien; nur beim Wettergefühl stehen sie im Gegensatz. „Katja mag Kälte, ich die Wärme“, meint Bernd.

25 Jahre machen die beiden diesen Job. Ihr Arbeitstag beginnt um 3.30 Uhr, ab 5 Uhr warten dann die Brötchen auf begierige Mäuler. Auch Lotto, Zigaretten, Kaffee, Bier und Schokolade bieten sie an. Machen Sie doch mal einen Ausflug zu den schönen Friedhöfen, entdecken Sie Gräber von Hamburger Persönlichkeiten und stärken sich vorher bei Bernd und Katja.

