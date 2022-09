Der Kiosk mit der Glückszahl

Mit Schnacks und Snacks: Kiosk-Charaktere im Porträt

Heute besuche ich einen Kiosk im Generalsviertel. Das äußerst beliebte Wohnquartier in Hoheluft-West besteht aus sieben schnurgeraden Straßen, die, beginnend vom Eppendorfer Weg und endend an der Bismarckstraße, nach preußischen Generälen und dem Reichskanzler Fürst von Bismarck benannt wurden.

Man flaniert durch ein lebendiges Viertel, vorbei an Jugendstilgebäuden, kleinen Cafés und Restaurants. Am Isebekkanal lädt der Mansteinpark zum Verweilen ein. Viele Kinderspielplätze machen den Stadtteil familienfreundlich. In der Bismarckstraße 88 befindet sich das Pressefachgeschäft von Hoang Mai Diep, das er 2015 übernommen hat. Davor führte er mit seiner Frau Cam Giang Ho lange Zeit einen Lebensmittelladen und ein Restaurant in Jenfeld, doch die anstrengende Arbeit konnte Hoang Mai gesundheitlich nicht mehr leisten.

„Bei der Suche nach einer Alternative sah ich im Internet, dass das Geschäft mit der Hausnummer 88 zum Verkauf stand. Ich war wie elektrisiert, denn das ist meine Glückszahl. Ich wusste sofort, das ist ein Gottesgeschenk“, erzählt Hoang. „Von den Anwohnern des Viertels bin ich begeistert, sie sind sehr lieb und hilfsbereit. Mittlerweile habe ich eine große Stammkundschaft.“ Die ist genauso begeistert von Hoang wie er von ihr: Die Orchideen auf dem Verkaufstresen sind ein Geschenk einer Kundin, der Blumenstrauß daneben von einer anderen. Das kommt häufiger vor, so der 59-Jährige. Überreicht werden die kleinen Geschenke meist mit dem bezaubernden Satz: „Weil du so lieb bist.“ Hoangs Angebot reicht von mehr als 600 Zeitungen, Lotto, Schreibwaren, Grußkarten und Geschenkartikeln über Eis, Süßigkeiten, gekühlte Getränken, Weine, Spirituosen und Zigaretten bis zum DHL-Paket-Shop.

1989 kam Hoang aus Saigon nach Hamburg, besuchte Deutschkurse und konnte für ein Jahr seiner Leidenschaft für die Technik an einer Berufsbildungseinrichtung für Radio- und Fernsehtechnik nachgehen. Seine beiden Söhne Michael und Martin sind wie der Vater von Technik begeistert. Das sieht man daran, dass beide gerade eine Ausbildung zum Elektrotechniker machen. „Meine beiden Jungs gehören zur Generation Elektrotechnik, das freut mich sehr“, stellt er stolz fest.

