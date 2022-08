Der Entertainer aus Lurup

Mit Schnacks und Snacks: Kiosk-Charaktere im Porträt

„Elbgaustraße, bitte alle aussteigen“, tönt es aus den Lautsprechern, als ich an der gleichnamigen Station aus der S3 steige und mich auf den Weg zu Thomas Vietz mache, meinem heutigen Superdealer.

Zu jedem Heimspiel des HSV strömt aus diesem Bahnhof eine riesige Masse Fans zum Volksparkstadion. Aber auch werktags nutzen mehr als 30.000 Fahrgäste die Station. Schräg gegenüber liegt die Elbgaupassage, ein kleines Einkaufszentrum in Lurup für die tägliche Nahversorgung. Hier treffe ich Thomas im „Tabakshop Nord“.

Den Kaufmann hat er nach der Schule bei „Eisen Behncke“ in Schnelsen gemacht. „Bei uns gab es Schrauben, Nägel, Pütt und Pann, der Kunde konnte auch vier Schrauben kaufen, gelagert wurde alles in unzähligen Schubladen“, erzählt Thomas mit etwas Wehmut. 20 Jahre arbeitete er im Kiosk am Holsten-Bahnhof. „Dort habe ich perfekten Sprachunterricht für den Alltagsgebrauch von meinen Kunden bekommen, egal ob Griechisch, Türkisch oder Spanisch“, berichtet der 62-Jährige. 37 Jahre ist er in der Branche tätig, bespielt seit 2005 mittlerweile vier Geschäfte, die er liebevoll seine „Babys“ nennt. Sein Geschäftscredo formuliert er so: „Begrüßen, bedanken, herzlich verabschieden, diese wertschätzende Behandlung ist bei uns Standard.“

In dem Presse- und Tabakwarenfachgeschäft mit Lotto-Annahmestelle stehen zwei Kassen zur Verfügung, mehr als 1000 Zeitungen und Zeitschriften lachen den Kunden an, außerdem über 300 verschiedene Grußkarten. Die „süße Ecke“ fehlt genau so wenig wie Sammelkarten von Harry Potter bis zur „kleinen Prinzessin“. „Wir sind Nahversorger in Sachen Presse und Tabak, haben viele Stammkunden. Die Älteste ist 94, kommt einmal in der Woche zum Lotto-Spielen und Zeitungen-Kaufen vorbei. Natürlich spricht man miteinander, hört sich auch mal die Alltagssorgen an oder lacht einfach zusammen. Die Leute fühlen sich bei uns aufgehoben, und das liegt auch am Entertainment, mit dem wir jeden Tag unsere Kunden begeistern”, stellt Thomas mit einem Lächeln fest.

