Das Postkartenparadies in Schenefeld

Mit Schnacks und Snacks: Kiosk-Charaktere im Porträt

Heute stelle ich Ihnen eine Filiale vom „Tabakshop Nord“ in Schenefeld vor. Südlich der Altonaer Chaussee liegt das Ortszentrum der Gemeinde, nordöstlich davon beginnt die Siedlung Schenefeld, deren Bau nach dem Ersten Weltkrieg 1918 begann. Das ehemalige Bauerndorf entwickelte sich nach dem Zweiten Weltkrieg rasch zu einem bevorzugten Wohngebiet im Grünen, in dem ausgebombte Hamburger ein neues Zuhause fanden.

Die Keimzelle dieser neuen Siedlung waren ehemalige Pulverschuppen des Militärs, die zu Wohnhäusern umgebaut und 1922 bezogen wurden. Diese Häuser stehen auch heute noch an der schnurgeraden Friedrich-Ebert-Allee. In der Friedrich-Ebert-Allee 20 befindet sich auch das Tabakwaren- und Pressegeschäft Hollmann, das es schon seit mehr als 50 Jahren gibt.

Vor dem Laden stehen sage und schreibe mehr als 800 unterschiedliche Grußkarten für den Kunden bereit. Slavica Saso hat im Geschäft das Zepter in der Hand und ist seit mehr als zwei Jahren die gute Seele des Ladens. Sie bedient ihre Kunden mit einer Mischung aus Fachkompetenz und guter Laune. „Ich arbeite seit zwölf Jahren im Einzelhandel und kann mir nichts Besseres vorstellen“, sprudelt es aus Slavica heraus, „die Gespräche mit jedem Einzelnen – das ist das Salz in der Suppe für mich und meine Kunden“. Die 49-jährige gelernte Tischlerin kam 1994 aus Kroatien nach Hamburg, arbeitete vorher bei „Drews Feinkost“ und im Sicherheitsdienst, bis sie in den Verkauf ging. Das Angebot im Laden ist üppig, es gibt Schreibwaren, über 1300 Zeitungen und Zeitschriften, Zigaretten, Zigarren, Pfeifentabak, E-Liquids, Zippo-Feuerzeuge, Aschenbecher, Bongs und eine Süße Ecke, in der es Naschi-Tüten mit 20 Stück Inhalt gibt für nur einen Euro.

Für die sportbegeisterte, sympathische Frau ist Hamburg seit 24 Jahren ihre „Perle“ und die Hoffnung auf einen Aufstieg ihres Lieblings-Vereins HSV ist in diesem Jahr besonders groß. „Nie wieder zweite Liga, das wäre toll für Hamburg, für den Verein und für die Fans“, stellt Slavica mit einem Schmunzeln zum Schluss fest.

