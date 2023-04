Bei Sohrab Amiri ist der Kunde König

Mit Schnacks und Snacks: Kiosk-Charaktere im Porträt

Sohrab Amiri strahlt einen schon beim Betreten des Franchise-Pressefachgeschäfts „Tobacco & More“ im Edeka Markt Heitmann in der Hoheluftchaussee 52-54 an. Sein Vorname kommt aus dem Persischen und bedeutet „strahlendes und schönes Antlitz“ – und das trifft auf Sohrab vollends zu. Sein Lächeln, seine Freundlichkeit und Offenheit bemerkt wohl jeder Kunde, der bei ihm einkauft.

Mutig ist er auch, sein Geschäft hat er 2019 als 23-jähriger BWL-Student mit seinem jüngeren Bruder Samir eröffnet. Heute ist er sowohl Controller wie auch erfolgreicher Geschäftsmann. Am Montag vergangener Woche feierte das Duo zudem die Eröffnung einer neuen Filiale des Lieferanten „Sushi für Hamburg“ in der Lübecker Straße 78 – der neueste Coup der Brüder.

Im Fokus liegt aber der „Kiosk“: „Unser Laden liegt gleich am Eingang von Edeka, an uns muss jeder vorbei, deshalb ist unsere Stammkundschaft sehr groß. Für einige ist es der einzige Ort, wo sie mit anderen in Kontakt treten, deswegen haben wir auch ein Ohr für jeden. Bei uns ist der Kunde immer König, egal ob ein Kind sich ein Pixi-Buch kauft oder der Senior sein Rätselheft“, erklärt Sohrab seine Geschäftsphilosophie.

Im hellen, offenen Laden findet man über 800 Zeitungen, Lotto, Tabakwaren, E-Zigaretten und einen Humidor mit hochwertigen Zigarren. „Monte Christo Nummer 5 für 9 Euro ist im Moment die hochwertigste”, stellt Sohrab fest, „aber wir haben auch tolle Geldbörsen in strahlenden Farben und schönem Design, Comics, Taschenbücher, Sammelbilder, von Pokémon bis zur Bundesliga. Pokémon läuft sehr gut, das liegt hauptsächlich an Influencern, die bei YouTube Werbung dafür machen“, meint der 27-jährige. Auch ein DHL-Paketshop ist im Geschäft integriert.​​​​​​

Privat spielt für Sohrab Amiri Fußball eine große Rolle, sein Vorbild Cristiano Ronaldo hat bei ihm schon zu Jugendzeiten die Leidenschaft dafür entfacht. Drei Jahre spielte er in der HSV-Jugend, seit zweieinhalb Jahren trainiert er die 3. Herren von Vorwärts-Wacker. „Da sind wir im Moment sehr erfolgreich, können in dieser Saison sogar in die Kreisliga aufsteigen“, erzählt Sohrab begeistert. Sollte das gelingen, hat er seinen Jubel schon klar im Kopf: „Dann würde ich voller Freude den Jubelruf von Ronaldo rausschmettern: Siuuuu.“

