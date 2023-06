„Bei Olga“ ist das Herz vom Braamkamp

Mit Schnacks und Snacks: Kiosk-Charaktere im Porträt

„Bei Olga“ steht auf dem Schild an der Außenfassade des Geschäfts am Braamkamp 11, das klingt persönlich, einladend und warm, und die Person hinter dem Namen ist auch genauso. Offen, freundlich, das Herz am rechten Fleck – das ist Olga Prudnikova, die rund um den Braamkamp sehr beliebt und bekannt ist.

Ihr Winterhuder Laden ist ein Mix aus Kiosk, Café, Backshop, Tante-Emma-Laden und Eisdiele. Das Eis kommt von „Eis Engelchen“ in Berlin, außerdem gibt es einen Hermes-Paket-Shop. Dagmar Jung, eine Kundin der ersten Stunde, mittlerweile 18 Jahre lang Stammgast, sitzt bei einem Kaffee an einem der Tische im Laden und beschreibt Olga so: „Olga ist einfach der Mittelpunkt für die Nachbarschaft, man trifft sich hier, man schnackt, sie leiht jedem ihr Ohr und gibt auch manchmal gute, liebe Ratschläge. Als sie jetzt drei Wochen im Urlaub war, hatten ich und viele andere schon Entzugserscheinungen.“ Sie fährt fort: „Schön, dass sie wieder da ist.“

Olga hat viele Stammkunden. Bei den Älteren, die nicht mehr rausgehen können, liefert sie die Ware sogar ins Haus. Bei ihr werden Schlüssel hinterlegt und Pakete für die Nachbarschaft angenommen. Durch ihr großes Netzwerk im Viertel kann sie oft anderen helfen wie der verzweifelten jungen Mutter, die monatelang einen Kindergartenplatz suchte, oder einem Musiker, der einen Proberaum brauchte. „Zwei Tage später hatte die Mutter einen Kindergartenplatz, der Musiker einen Keller in der Kirchengemeinde“, berichtet Olga. Durch die Polizeihochschule gleich nebenan gewinnt sie jedes Semester viele junge Neukunden.

Vor zwei Jahren hat sich Olga sozusagen verdoppelt, ihre Mitarbeiterin heißt nämlich ebenfalls Olga. Nun stehen zwei Olgas hinter dem Tresen und versorgen die Kundschaft mit selbst gebackenem Kuchen und Backwerk. Die Renner im Angebot sind übrigens der Toast vom Grill, die Hafer-Dinkel-Kekse, Apfelkuchen und die belegten Brötchen, die Kunden auch für Feiern jeglicher Art bestellen können. Kontakt: (040) 78 89 96 35. „Ich habe die besten Kunden der Welt“, stellt Olga zum Schluss fest, denn „sie haben mir fast 20 Jahre die Treue gehalten.“

