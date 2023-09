Bei Ejdar treffen sich Studenten und Promis

Mit Schnacks und Snacks: Kiosk-Charaktere im Porträt

Ich könnte Ejdar Tatar, meinem heutigen Seriengast, stundenlang zuhören, bei seinen Geschichten und Gedanken über das Leben, sein Geschäft, seine Kunden und seinen Stadtteil. Sein Laden „Unser Markt – alles, was du brauchst“ ist in der Schlüterstraße 22 in Rotherbaum, gegenüber vom Campus der Uni Hamburg, an der Ejdar auch sein Diplom in VWL gemacht hat.

„Während des Studiums wollte ich eigentlich nur zwei Jahre einem Kollegen im Kiosk helfen, dann hat sich das einfach so ergeben, ich konnte den Laden übernehmen und habe seit 23 Jahren mit ,Unser Markt‘ eines der ältesten Geschäfte im Viertel“, erzählt Ejdar. Vor zehn Jahren wurde der früher schlauchförmige Laden zu einem modernen großzügigen Verkaufsraum umgebaut. „Wir haben uns viel Mühe gegeben, dazu haben wir vorher viele Gespräche im Quartier geführt und uns Läden an U-Bahnhöfen und Einkaufszentren angeschaut.

Daraus ist dann genau das geworden, was die Leute hier brauchen: ein heller Verkaufsraum mit niedrigeren Regalen, sodass man immer den ganzen Laden überblicken kann, edlem Bodenbelag aus dunkelbrauner Planke und zwei schönen Außenterrassen mit Liegestühlen und langen Tischen“, erzählt Ejdar, „alles barrierefrei.“ Geldautomat, Tabak, Presse, Getränke, Snacks, Backshop, Lebensmittel, Drogerie, Schreibwaren und die Post gehören zum Angebot. Außerdem gibt es täglich frische Salate zu Studi-Preisen wie Obstsalat für 2,90 Euro oder Nudel-Bulgur-Salat für 3,90 Euro. Der leckere Kaffee wird in einer hochwertigen Thermoplan-Maschine zubereitet.

„Meine Kundschaft ist vielfältig. Alles, was Rang und Namen hat, kommt vorbei: von bekannten Hoteliers über Sportler, Konsuln, Modeleute, Studenten, Künstler und die Leute aus dem Viertel. Die Studenten bringen noch mal ein spezielles junges Lebensgefühl mit. Manche kommen nach 20 Jahren bei einem Hamburg-Besuch vorbei und fragen: „Kennst du mich noch?‘, stellt Ejdar mit einem Lächeln fest.

