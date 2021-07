Zahlen lügen nicht: Warum St. Pauli diesmal gegen Aue gewinnt

Der letzte Sieg ist lange her: Am 2. Mai 2008 gewann St. Pauli am Millerntor 4:2 gegen Erzgebirge Aue. Danach gelang in sieben Heimspiel kein weiterer Dreier gegen die Sachsen, die sich zum Angstgegner der Braun-Weißen entwickelten. Bei näherer Betrachtung der Zahlen wird aber deutlich, dass diesmal eigentlich nur der FC St. Pauli gewinnen kann …

Zu Pessimismus besteht kein Anlass. Denn am Millerntor war zuletzt immer die Mannschaft erfolgreich, die Punkte im Zweitliga-Abstiegskampf dringender brauchte – und das ist diesmal eindeutig der FC St. Pauli. Ein Blick zurück:

23. September 2011: St. Pauli mischt nach dem Erstliga-Abstieg ganz oben mit, Aue hat von seinen ersten acht Spielen gerade eins gewonnen. Die Violetten triumphieren mit 3:2 – und vermeiden am Saisonende Relegationsspiele mit zwei Zählern Vorsprung auf Karlsruhe …

Aues Kantersieg zur Rettung

9. Dezember 2012: St. Pauli dümpelt im Mittelfeld herum, die Gäste nur knapp über dem Strich. Aue gewinnt 3:0, statt der Erzgebirger müssen am Ende die punktgleichen Dresdner in die Relegation.

11. Mai 2014: Ein Muster ohne Wert. Am letzten Spieltag geht es für beide um nichts mehr, schiedlich-friedllich endet die Begegnung 2:2.

1. März 2015: Beide Mannschaften stecken in arger Abstiegsnot – und treffen auch das Tor nicht. Nach dem 0:0 rettet sich St. Pauli schließlich mit einem Punkt Vorsprung auf Aue.

Last-Minute-Tor von Breitkreutz

14. Oktober 2016: Steve Breitkreutz trifft in der 90. Minute zum 2:1-Auswärtssieg der Sachsen. St. Pauli bleibt zwar Letzter, rettet sich durch einen starken Schlussspurt aber ins Mittelfeld. Aue dagegen vermeidet die Relegation um ganze drei Punkte …

27. Oktober 2017: An Abstieg denkt im Herbst keiner, als beide Mannschaften im oberen Mittelfeld stehen und sich 1:1 trennen. Am Saisonende stellt sich heraus: Ohne den Punkt wäre Aue abgestiegen, so bestreiten die Erzgebirger erfolgreich Relegationsspiele.

Der Abstiegskandidat punktet

16. Februar 2019: St. Pauli lugt noch Richtung Erste Liga, als Aue als Abstiegskandidat ans Millerntor kommt. Klar, dass die Gäste unter diesen Umständen 2:1 gewinnen – und danach den Plan mit fünf Punkten Vorsprung auf die Abstiegsplätze sogar übererfüllen …

14. Juni 2020: Aue reist mit 41 Punkten nach Hamburg, nur noch Mathematik-Professoren können einen Abstieg der Sachsen errechnen. St. Pauli steckt mit nur 35 Zählern mitten im Abstiegskampf – da ist doch logisch, wer gewinnt – oder?

Auch Luhukays Bilanz stimmt

P. S.: Auch St. Paulis Trainer ist ein gutes Omen. Jos Luhukay hat mit seinen Mannschaften acht von 13 Spielen gegen Erzgebirge Aue gewonnen. Na dann …

(fh)