Würzburg – St. Pauli 1:1: In Unterzahl! Kiezklub erkämpft sich Remis im Kellerduell

Der FC St. Pauli hat auch beim Tabellenletzten Würzburger Kickers nicht gewinnen können. Die Mannschaft von Trainer Timo Schultz kam in Würzburg nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus, erkämpfte sich aber in Unterzahl immerhin einen Punkt. Marvin Pieringer (9./Foulelfmeter) hatte die Kickers in Führung gebracht, Rico Benatelli (57.) glich für den Kiezklub aus. Kapitän Marvin Knoll sah nach 42 Minuten die Gelb-Rote Karte.

Schon früh in der Partie hatte St. Pauli den ersten Schock zu verkraften. Nach einem Foul von Marvin Knoll an Marvin Pieringer entschied der Unparteiische Michael Bacher zurecht auf Elfmeter. Die Chance vom Punkt ließ sich Pieringer, der nach seinem Wechsel vom SC Freiburg II nach Würzburg sein erstes Pflichtspiel für die Kickers absolvierte, nicht nehmen und traf direkt zur Führung (9.).

Doch die Kiezkicker verdauten den Rückstand gut und hatten selbst gute Gelegenheiten. Gleich zweimal scheiterten die Gäste jedoch am Aluminium – Daniel-Kofi Kyereh traf aus kurzer Distanz nur den Pfosten (14.), ein Kopfball von Igor Matanovic landete an der Latte (24.).

Stattdessen kam es noch schlimmer für St. Pauli: Knoll, der in der Anfangsphase bereits den Elfmeter verschuldet hatte, musste nach einem taktischen Foul mit Gelb-Rot vom Feld (42.). Ohne den Kapitän mussten die Kiezkicker die zweite Hälfte in Unterzahl agieren.

Durch die personelle Überzahl erwischte Würzburg den besseren Start in die zweite Halbzeit, verpasste es aber, auf 2:0 zu erhöhen. Stattdessen belohnte sich St. Pauli für seine Bemühungen: Rico Benatelli glich nach 57 Minuten nicht unverdient zum 1:1 aus.

Insgesamt verlor die Partie in der zweiten Halbzeit allerdings etwas an dem Tempo und dem Niveau der ersten Hälfte. St. Pauli war trotz der Unterzahl zwar die etwas bessere von zwei schwachen Teams, das Remis war am Ende aber das gerechte Ergebnis.

Mit dem Punktgewinn hat es St. Pauli verpasst, von einem direkten Abstiegsplatz zu springen. Mit nun neun Punkten aus 14 Spielen stecken die Kiezkicker weiter auf Rang 17 fest und wahren lediglich den Vorsprung auf Schlusslicht Würzburg (jetzt fünf Zähler).

90.+4 Min Munsy verpasst noch einmal eine Flanke am zweiten Pfosten. War’s das?

90.+3 Min Beide Mannschaften bemühen sich noch einmal, ohne aber wirklich Gefahr ausstrahlen zu können. Es sieht nicht danach aus, als würde noch etwas passieren.

90.+1 Min Vier Minuten werden nachgespielt.

90. Min Ein eigentlich harmloser Schuss von Kopacz wird noch einmal gefährlich, weil Brodersen ihn erst im Nachfassen sicher hat. Das war knapp.

89. Min Marmoush leitet noch einmal einen Konter ein, Makienok spielt dann aber einen zu ungenauen Pass auf Zalazar auf der rechten Seite. Das hätte eine gute Gelegenheit werden können.

88. Min Die letzten zwei Minuten sind angebrochen. Würzburg hat nun mehr Ballbesitz, ohne dabei aber wirklich gefährlich werden zu können. Was geht hier noch?

86. Min Auch Würzburg versucht es nochmal nach vorne. Feick marschiert auf der linken Seite in die Offensive, seine Flanke gelingt ihm aber nicht und bringt nichts ein.

84. Min Flach führt einen Einwurf sehr eilig aus. Es scheint, als wolle St. Pauli hier noch mehr als nur einen Punkt mitnehmen.

82. Min Und auch Würzburg wechselt noch zweimal: Munsy und David kommen für Kopacz und Baumann aufs Feld.

81. Min Weil er sich zu lautstark beschwert, kassiert Co-Trainer Hürzeler nun die Gelbe Karte auf der Bank.

80. Min Zehn Minuten sind noch zu spielen in diesem Kellerduell der 2. Liga. Was ist noch möglich? Wer sorgt vielleicht noch für einen Lucky Punch? Und wer nimmt die wichtigen Punkte mit nach Hause?

79. Min Die personelle Rochade bei St. Pauli geht weiter: Makienok ersetzt Matanovic, Flach nimmt den Platz von Aremu ein.

77. Min Die Partie ist aktuell unterbrochen, weil Baumann Blut aus der Nase läuft. Er muss nun an der Seitenlinie behandelt werden, bis die Blutung gestoppt ist.

76. Min Nächster Wechsel bei den Hausherren: Maierhofer kommt für Toko ins Spiel.

74. Min Zalazar nimmt sich der Sache an und schließt aus 30 Metern ab, verfehlt das Tor aber deutlich.

73. Min Marmoush wird vor dem Strafraum von Ewerton zu Fall gebracht, sodass nun auch der Würzburger Verteidiger verwarnt wird.

71. Min Die erste Aktion von Zalazar ist direkt riskant, im Strafraum setzt er sich mit dem Körper gegen Baumann ein. Der Schiedsrichter entscheidet aber schnell auf Weiterspielen.

70. Min Auch Würzburg tauscht einmal: Hasek ersetzt Sontheimer für die letzten 20 Minuten des Spiels.

70. Min St. Pauli wechselt doppelt: Zugang und Pflichtspiel-Debütant Marmoush kommt gemeinsam mit Zalazar ins Spiel, dafür machen der Gelb-Rot-gefährdete Becker und Kyereh Platz.

68. Min Nächste Verwarnung auf Seiten der Kiezkicker, diesmal sieht Aremu die Gelbe Karte.

67. Min Kyereh hat die Chance, in eine Eins-gegen-Eins-Situation zu gehen. An der Strafraumgrenze nimmt er Matanovic mit, der aber einen Schritt zu spät kommt und schließlich ein Offensivfoul begeht. Die Chance ist dahin.

65. Min Nur 61 Prozent der Pässe der Würzburger landen an diesem Abend beim Mitspieler. Dennoch ist den Gastgebern noch immer nicht der Kampf in dieser Partie abzusprechen.

63. Min Der Ausgleich dürfte St. Pauli noch einmal sehr guttun. Die Kiezkicker wirken jetzt wieder etwas frischer und machen deutlich, trotz der Unterzahl hier etwas Zählbares mitnehmen zu wollen.

62. Min Gefährlich! Paqarada bringt einen Eckstoß scharf an den kurzen Pfosten, wo Kyereh bereits in der Luft steht. Er bekommt ihn aber nicht auf das Tor und köpft drüber.

60. Min Für ein taktisches Einsteigen im Mittelfeld sieht Ohlsson seine fünfte Gelbe Karte. Damit ist er am Wochenende gegen Holstein Kiel gesperrt.

58. Min Die Szene wird überprüft, weil Benatelli möglicherweise im Abseits stand. Ein Fuß von Feltscher hob das jedoch auf – der Treffer zählt!

57. Min St. Pauli ist zurück in der Partie! Nach einem Angriff über die linke Seite landet der Ball etwas glücklich bei Benatelli. Dieser legt den Ball zurück auf Kyereh, dessen Schuss leicht abgefälscht wird. Hinter der Abwehrreihe lauert Benatelli jedoch erneut und schiebt den Ball aus kurzer Distanz an Torhüter Bonmann vorbei ins Tor.

57. Min Tor für St. Pauli! Benatelli trifft zum 1:1!

56. Min Hartes Einsteigen von Baumann gegen Paqarada an der Seitenlinie unmittelbar vor der Bank des FC St. Pauli. Entsprechend groß ist die Aufregung der Gäste, für Baumann gibt es schließlich Gelb.

55. Min Beinahe das 0:2 aus Sicht von St. Pauli! Feltscher tänzelt auf der rechten Seite gleich zwei Verteidiger aus und flankt auf den zweiten Pfosten. Dort muss Ohlsson im Fünfmeterraum gegen Pieringer ins Kopfballduell und kann den Angreifer im letzten Moment am Doppelpack hindern.

53. Min Gegen Feltscher kommt Benatelli auf der Außenbahn klar zu spät und sieht zurecht ebenfalls Gelb.

52. Min Gute Szene von Baumann auf der rechten Seite, doch Dzwigala ist zur Stelle und blockt die Flanke ab. Es gibt nur Einwurf, nach dem die Kickers ebenfalls nicht gefährlich werden können.

49. Min Sontheimer hat die Chance per Distanzschuss, nachdem er sich gegen Ziereis durchsetzt, doch sein Versuch fliegt deutlich über das Tor.

47. Min In der Pause gab es keine weiteren Wechsel, die Dzwigala-Hereinnahme kurz vor der Halbzeit bleibt die einzige Veränderung.

46. Min Weiter geht’s, das Spiel läuft wieder.

Pause in Würzburg! Mit einem 0:1-Rückstand geht der FC St. Pauli bei den Kickers in die Kabine. In der ersten Hälfte war das Glück nicht auf Seiten der Kiezkicker: Per Strafstoß gerieten die Kiezkicker nach nur neun Minuten in Rückstand, Marvin Pieringer traf zum frühen 1:0. Nach einem Pfostentreffer von Daniel-Kofi Kyereh (14.) und einem Lattenkracher von Igor Matanovic (24.) musste Kapitän Marvin Knoll schließlich auch noch mit Gelb-Rot vom Feld (42.). Gelingt es St. Pauli dennoch, die Niederlage noch abzuwenden? In einer Viertelstunde geht’s weiter!

45.+1 Min Die Kapitänsbinde hat Knoll übrigens an Teamkollege Ziereis übergeben.

45. Min Zwei Minuten Nachspielzeit wird es geben, bevor beide Mannschaften eine viertelstündige Pause einlegen dürfen.

43. Min Trainer Schultz reagiert und stellt um: Dzwigala kommt neu ins Spiel, Dittgen verlässt das Feld.

42. Min St. Pauli ist in Unterzahl! Knoll stoppt im Mittelfeld Baumann mit einem harten Einsteigen und sieht dafür die Gelbe Karte. Nach der Verwarnung bei der Elfmeter-Szene ist es seine zweite Gelbe – und damit Gelb-Rot.

42. Min Platzverweis für St. Pauli! Knoll muss mit Gelb-Rot vom Platz!

41. Min Erster Eckball für die Gastgeber von der rechten Seite, doch der Standard ist viel zu kurz und kann noch vor dem Fünfmeterraum problemlos geklärt werden. Da war mehr drin.

39. Min Für ein taktisches Foul im Mittelfeld wird Becker verwarnt. Er hatte Sontheimer bei einem Konter am Trikot gezogen.

38. Min Viele Ballverluste prägen nun das Bild der Partie, die sich im Gegensatz zur Anfangsphase nun vermehrt im Mittelfeld abspielt. Nur selten schafft es eines der beiden Teams, mit mehreren gelungenen Pässen in Folge etwas Ruhe ins Spiel zu bringen.

35. Min St. Pauli wird durch den neuen Schwung der Gastgeber wieder etwas in die Defensive gedrängt und muss häufiger als noch vor einigen Minuten mit langen Bällen klären. Die Kickers sind bemüht, die 59 Prozent Ballbesitz zugunsten des Kiezklubs mehr und mehr auszugleichen.

33. Min Seit einigen Szenen ist aber zu erkennen, dass Würzburg wieder etwas aufwacht. Das Tabellenschlusslicht wirft alles in die Zweikämpfe und zeigt eine kämpferisch bislang gute Leistung.

31. Min Rund eine halbe Stunde ist gespielt in dieser Partie – und St. Pauli kämpft sich immer mehr zurück ins Spiel. Nach dem frühen Rückstand kam Würzburg nur noch einmal gefährlich vor das Tor, die vergangenen Minuten gehörten aber klar den Kiezkickern.

28. Min Paqarada tritt an und führt ihn mit Links aus, zirkelt den ruhenden Ball aber über die Mauer und auch ein paar Meter über das Tor.

27. Min Gute Freistoßgelegenheit für St. Pauli nach einem Foul von Toko an Aremu zentral vor dem Strafraum. Daraus könnten die Gäste gleich Gefahr entwickeln.

25. Min St. Pauli hat den Rückstand gut weggesteckt und ist bemüht, den Ausgleich zu erzielen. In einer offensiv geführten Begegnung tauchen aber auch die Gastgeber immer wieder gefährlich vor dem Tor der Kiezkicker auf.

24. Min Matanovic! Ohlsson flankt von der rechten Außenbahn punktgenau auf den Kopf von Matanovic, der hochsteigt und den Kopfball brandgefährlich in Richtung Tor bringt. Bonmann muss eingreifen und lenkt die Kugel an die Latte. Zweiter Aluminiumtreffer der Kiezkicker!

22. Min Das Tempo wird nun etwas höher in diesem Zweitliga-Spiel, in das beide Mannschaften zunehmend mehr investieren. Auf beiden Seiten gab es bereits jeweils zwei gute Chancen – Würzburg nutzte die beste per Elfmeter zum frühen 1:0.

20. Min Auf der Gegenseite hat Becker die gute Gelegenheit! Benatelli setzt den zentralen Mittelfeldspieler vor dem Strafraum ein, der letztlich aus der Distanz abschließen darf. Mit seinem Flachschuss verfehlt er das Tor ebenfalls nur knapp. Nicht ungefährlich!

19. Min Das muss das 2:0 sein! Feltscher flankt den Ball von der rechten Seite lang und weit in die Mitte, wo Hägele alleine gelassen wird und mit einem Ausfallschritt in die Hereingabe hineinrutscht. Der Versuch streicht allerdings aus drei Metern denkbar knapp rechts am Tor vorbei.

17. Min Nächster Eckstoß für St. Pauli, diesmal von der linken Seite. Paqarada tritt den ruhenden Ball erneut und sucht Matanovic, der am zweiten Pfosten zu Boden geht. Er fordert nach einem leichten Kontakt einen Elfmeter, der Pfiff bleibt richtigerweise aber aus.

15. Min Torhüter Bonmann war noch leicht dran an dem Schuss, es gibt Eckball. Die Ecke bringt aber nichts ein, die Kickers können sie postwendend klären.

14. Min Pfosten! Ohlsson setzt Kyereh gut auf der rechten Seite in Szene. Der Angreifer lässt mit einem Haken im Strafraum gleich zwei Gegner stehen und schließt aus kurzer Distanz ab, trifft aus wenigen Metern aber nur den rechten Pfosten.

12. Min Es war die erste wirklich gefährliche Szene in dieser Partie, die Würzburg prompt zur Führung nutzte. St. Pauli tauchte bisher noch nicht gefährlich im Strafraum der Hausherren auf.

11. Min Mit diesem frühen Schock muss St. Pauli nun erst einmal umgehen. Mit seiner ersten Aktion für seinen neuen Arbeitgeber holt Pieringer nicht nur den Elfmeter heraus, sondern verwandelt ihn auch direkt zur Führung.

9. Min Pieringer, in der Hinrunde noch Torjäger in der Regionalliga Südwest für den SC Freiburg II, lässt sich die Chance nicht nehmen und trifft direkt für die Kickers vom Punkt links oben. Brodersen fliegt in die falsche Ecke und hat keine Chance.

9. Min Tor für Würzburg! Pieringer trifft zum 1:0 für die Kickers!

8. Min Für sein Foulspiel hat Knoll außerdem die Gelbe Karte gesehen.

8. Min Elfmeter für Würzburg! Pieringer wird von Knoll im Sechzehner gefoult, der Unparteiische zeigt auf den Punkt. Knoll kommt im Zweikampf zu spät und trifft den neuen Würzburger Angreifer am Fuß. Die Entscheidung ist richtig.

7. Min Toko steckt den Ball durch zu Baumann, der im Strafraum an der Grundlinie an die Kugel kommt. Er will ihn aus der Drehung in die Mitte bringen, wird dabei aber geblockt.

6. Min Würzburg versucht es über die rechte Außenbahn und sucht Pieringer mit einer hohen Hereingabe. Ziereis ist aber zur Stelle und klärt den Ball per Kopf, Kyereh schlägt ihn dann weit aus der Gefahrenzone.

4. Min St. Pauli in den dunklen Auswärtstrikots hat in den ersten Minuten dieser Partie mehr Ballbesitz, versucht das Spiel jedoch tief in den eigenen Reihen aufzubauen.

3. Min Für beide Teams geht es an diesem Abend um sehr wichtige Punkte im Tabellenkeller. Entsprechend vorsichtig beginnen die Mannschaften, keiner will sich einen frühen Fehler erlauben.

1. Min Der Ball rollt in Würzburg.

– Die beiden Mannschaften sind auf dem Feld und stehen bereit. In wenigen Augenblicken beginnt das Spiel!

– Schiedsrichter an diesem Abend ist Michael Bacher aus Kirchensur. Der 29-jährige Unparteiische stand in dieser Saison schon beim 2:2 der Kickers gegen Greuther Fürth am 3. Spieltag auf dem Feld – eine Partie mit Beteiligung der Kiezkicker leitete er noch nie.

– Die Würzburger Kickers beginnen mit folgender Aufstellung: Bonmann – Feltscher, Hansen, Ewerton, Feick – Toko – Hägele, Sontheimer – Kopacz – Baumann, Pieringer

– Damit verändert Trainer Timo Schultz sein Team auf fünf Positionen im Vergleich zum 1:2 in Fürth. Philipp Ziereis rückt für Adam Dzwigala zurück ins Team, Rico Benatelli ersetzt Rodrigo Zalazar. Für Kevin Lankford und Lukas Daschner sind Daniel-Kofi Kyereh und Finn Ole Becker dabei, Igor Matanovic läuft anstelle von Simon Makineok auf.

– St. Pauli beginnt in Würzburg mit dieser Startelf: Brodersen – Ohlsson, Ziereis, Knoll, Paqarada – Benatelli, Aremu – Kyereh, Becker, Dittgen – Matanovic

– Der Start ins neue Jahr ist keinem der beiden Klubs gelungen. Am vergangenen Wochenende musste St. Pauli eine 1:2-Niederlage bei Greuther Fürth hinnehmen, die Kickers unterlagen gegen den Karlsruher SC mit 2:4.

– Ursprünglich war diese Begegnung für den 16. Dezember 2020 angesetzt gewesen. Wegen Corona-Fällen in der Würzburger Mannschaft wurde vom zuständigen Gesundheitsamt jedoch eine Quarantäne für das Team angeordnet, weshalb die Begegnung kurzfristig verlegt werden musste.

– Für beide Teams geht es an diesem Mittwochabend darum, wichtige Punkte im Abstiegskampf einzufahren. Mit einem Sieg würde sich St. Pauli auf Platz 16 verbessern, wo sich aktuell der SV Sandhausen befindet – die Kickers würden den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zumindest wiederherstellen.

– Tabellarisch liegen die beiden Teams näher beieinander, als es ihnen vermutlich lieb wäre. St. Pauli steht nach nur acht Punkten aus 13 Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz, Würzburg rangiert mit nur vier Zählern sogar noch dahinter auf Platz 18.

– Die erste Woche des Jahres 2021 ist direkt eine Englische Woche für den FC St. Pauli. Das Nachholspiel des 12. Spieltags steht an und die Kiezkicker müssen an diesem Mittwochabend die weite Reise zu den Würzburger Kickers antreten.

– Moin und herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker! Der FC St. Pauli tritt bei den Würzburger Kickers an, Anstoß ist um 18.30 Uhr.