Nach DFB-Aus: So viele Deutsche gucken noch die WM

Ein Viertel der Deutschen schaut auch nach dem deutschen Vorrunden-Aus weiter die Spiele der WM in Katar. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov hervor.

Demnach verfolgen 17 Prozent der Befragten die WM-Spiele nach dem Aus der deutschen Elf nicht mehr. 52 Prozent gaben an, die Partien von vornherein nicht geschaut zu haben. 7 Prozent machten keine Angaben. Die Abweichung von 100 Prozent ist in den Rundungsdifferenzen begründet. Die TV-Quoten der K.o.-Phase liegen derzeit weiter unter dem Niveau bei vorherigen Turnieren.

Befragt wurden von YouGov am Montag dieser Woche 3249 Personen in Deutschland ab 18 Jahren. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

Zuschauerzahlen bleiben weiter gering

Diese Zahlen lassen sich auch durch die TV-Quoten der WM-Spiele belegen, denn auch in der K.o.-Phase bleibt das Interesse der Fernsehzuschauer geringer als bei vorherigen Turnieren. Den Sieg der brasilianischen Nationalmannschaft sahen am Montagabend 5,022 Millionen Zuschauer im ZDF und sorgten laut AGF Videoforschung für einen Marktanteil von 18,0 Prozent. Die Live-Übertragung vom 4:1 gegen Südkorea war zwar die meistgesehene Sendung des Tages, blieb jedoch weit hinter vergleichbaren Werten der WM 2018 in Russland zurück.

Japan gegen Kroatien sahen am Nachmittag 4,065 Millionen Menschen bei einem Marktanteil von 25,8 Prozent. Den Topwert für Spiele ohne deutsche Beteiligung hat weiter die Begegnung von Polen gegen Argentinien mit 6,72 Millionen (Marktanteil 25,1 Prozent). Die Telekom als dritter WM-Sender veröffentlicht keine Zahlen. (dpa/nswz)