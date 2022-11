Als Protest gegen Katars Homophobie: England mit besonderer Aktion zur WM

Zum WM-Gruppenspiel Englands gegen die USA leuchtet das Wembley-Stadion nach Angaben des Fußball-Verbands aus Großbritannien in Regenbogenfarben.

Wie die Engländer am Freitagabend kurz vor dem Anpfiff mitteilten, soll mit der Regenbogenbeleuchtung an der Kult-Spielstätte in London die LGBTQ+-Gemeinschaft unterstützt werden. Fußball habe die Kraft, Menschen zusammenzubringen, das Spiel sei für alle da, hieß es in dem Tweet.

MOPO

Der Regenbogen ist das Symbol für die LGBTQI*-Gemeinschaft. LGBT ist die englische Abkürzung für lesbisch, schwul, bisexuell und Transgender. Oft werden auch die Varianten LGBTQ, LGBTQI oder LGBTQIA+ verwendet. Jeder Buchstabe steht für die eigene Geschlechtsidentität oder die sexuelle Orientierung.

Regenbogenfarben in Katar jetzt doch erlaubt

Vor ein paar Tagen war berichtet worden, dass Fans, die in Regenbogenfarben bekleidet waren, keinen Einlass in die Stadien erhalten haben. Jetzt hat Katar eine Rolle rückwärts gemacht und die Regenbogenfarben erlaubt. (dpa/dhe)