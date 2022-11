Weltmeister vor überraschender Rückkehr ins DFB-Team?

Vor der in etwas mehr als zwei Wochen beginnenden WM in Katar gibt es bereits zahlreiche Gerüchte, wen Bundestrainer Hansi Flick in den Kader der deutschen Nationalmannschaft berufen könnte. Eine überraschende Rückkehr deutet sich dabei schon an.

Laut „Radio Marca“ könnte Toni Kroos ins DFB-Team zurückkehren. „In Deutschland gibt es Bestrebungen, Toni Kroos dazu zu bewegen, seine Position zu überdenken und in die Nationalmannschaft zurückzukehren, um an der Weltmeisterschaft teilzunehmen“, sagte der spanische Moderator Amalio Moratalla.

Toni Kroos spielt starke Saison bei Real Madrid

Diese Entwicklung käme überraschend, da Toni Kroos seine Nationalmannschaftskarriere nach der EM eigentlich beendet hatte. Doch seine starke Saison bei Real Madrid könnte Kroos noch einmal in den Fokus des Nationalteams rücken.

Ob die Gerüchte sich bewahrheiten, wird Flick am 10. November verkünden. Schon jetzt ließ der Bundestrainer aber durchblicken, dass die Medienberichte nicht allesamt richtig liegen: „Nicht alle gehandelten Namen stimmen. Es stehen auch ein paar Spieler drauf, die bei uns bislang keine Rolle gespielt haben.“