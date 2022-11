Von Flick nicht berücksichtigt: Nationalspieler reagiert mit deutlichen Worten

Bei den Nations-League-Spielen gegen Ungarn (0:1) und England (3:3) vor knapp zwei Monaten war er noch dabei im deutschen Kader. Anschließend zeigte er in der Bundesliga meist hervorragende Leistungen. Im 26-köpfigen WM-Kader aber fehlt der dreimalige Nationalspieler Maximilian Arnold.

Auf die Nicht-Nominierung durch Bundestrainer Hansi Flick für die WM in Katar reagiert der Kapitän des VfL Wolfsburg schwer frustriert. „Ich bin sehr, sehr enttäuscht. Ich habe am Donnerstag eine Zeit gebraucht, die Entscheidung zu verarbeiten“, sagte Arnold in einem Interview auf der Vereinshomepage des VfL.

Maximilian Arnold: „Ich hätte für das Nationalteam einen Mehrwert darstellen können“

„Von meiner Leistung her kann ich mir nichts vorwerfen. Ich denke, ich hätte für das Nationalteam einen Mehrwert darstellen können, weil ich noch einmal andere Fähigkeiten und Attribute mitbringe. Deswegen war das schon sehr enttäuschend“, sagte Arnold, der am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Spiel in Hoffenheim zum 300. Mal das Wolfsburger Trikot trägt. (mp/dpa)