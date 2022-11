„Ungefilterte Kommunikation“ mit Fans: WM-Trainer geht neue Wege

Der spanische Nationaltrainer Luis Enrique will während der Fußball-WM in Katar eine direkte Verbindung mit den Fans über die Streaming-Plattform Twitch herstellen.

Das kündigte der 52 Jahre alte Coach des deutschen Vorrundengegners in einem Video bei Twitter an. Die Idee dahinter sei, eine „direktere, ungefilterte, spontanere und natürlichere Kommunikation“ aus Doha einzurichten.

Unterstützung bekam der Trainer von zwei Spielern: Atletico Madrids Mittelfeld-Star Koke und Hugo Guillamon vom FC Valencia sprachen sich auf einer Pressekonferenz am Dienstag für die „andere Art zu kommunizieren“ aus, es gebe „fortschrittlichere Technologien“, die „Leute werden es mögen“.

Spanien zweiter Gruppengegner des DFB-Teams

Die Spanier treffen am 27. November (20.00 Uhr) im zweiten Spiel der Gruppe E auf das DFB-Team. Erster Gegner ist Costa Rica (23. November), die Partie gegen Japan am 1. Dezember bildet den Abschluss der Gruppe. Enrique trainiert die spanische Nationalmannschaft seit November 2019 zum zweiten Mal. Als Trainer vom FC Barcelona gewann er 2015 in Berlin die Champions League – der bislang größte Erfolg seiner Karriere. (sid/dhe)