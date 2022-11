Nicht Deutschland: Auf diesen Weltmeister legt sich Matthäus fest

Für Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus kommt der neue Weltmeister aus Südamerika. Der Weltmeister von 1990 glaubt, dass Lionel Messi seine Karriere krönt. „Wenn ich mich für ein Team entscheiden müsste und einen WM-Tipp abgeben soll, dann würde ich mich für Argentinien entscheiden“, schrieb der 61-Jährige in seiner Sky-Kolumne.

Auch Brasilianer und Franzosen hat Matthäus für das anstehende Turnier in Katar auf der Rechnung. „Aber mein Gefühl tendiert zu Argentinien. Sie haben einen tollen Teamspirit und einen ausgeglichenen, starken Kader.“

Der siebenmalige Weltfußballer Messi sei „aktuell in sehr guter Verfassung und spielt so gut wie lange nicht mehr. Der Sieg in bei der Copa America hat ihnen einen unglaublichen Auftrieb gegeben und im Vergleich zur letzten WM muss Leo Messi nicht alles allein machen, sondern hat genügend Mitspieler, die mit ihrer Qualität Spiele entscheiden können“, schrieb Matthäus.

Deutschland für Matthäus im erweiterten Favoritenkreis

Auch die deutsche Nationalmannschaft hat Matthäus auf der Rechnung. „Natürlich wünsche ich mir und hoffe sehr, dass es Deutschland wird. Ich wünsche es mir für mich, für alle deutschen Fans und auch für meinen Freund Hansi Flick“, so Matthäus.

„Es wäre schön, wenn der positive Lauf des Deutschen Fußballs wie aktuell in der Champions und Europa League auch bei der Weltmeisterschaft eine Fortsetzung findet und wir mit dem Pokal nach Hause kehren. Wir haben wie immer eine richtig gute Chance.“ (dpa/dhe)