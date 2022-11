Sogar ein Losentscheid ist möglich: Wie Deutschland bei der WM weiterkommt

Das späte Unentschieden gegen Spanien (1:1) gibt der deutschen Nationalmannschaft ein paar Optionen mehr aufs Weiterkommen. Voraussetzung ist logischerweise immer ein eigener Sieg gegen Costa Rica am Donnerstag (20 Uhr/live in der ARD) – am besten mit mehr als einem Tor Unterschied. Die MOPO klärt auf: So kommt das DFB-Team weiter.

Mit einem Auge wird die DFB-Bank aber immer auch auf Spanien und Japan blicken. Gewinnt Spanien, reicht Deutschland jeder Sieg. Bei einem Unentschieden im Parallelspiel ist das Team von Hansi Flick immer dann sicher weiter, wenn Costa Rica mit mindestens zwei Toren Unterschied geschlagen wird. Bei einem Sieg mit nur einem Tor Vorsprung müsste die DFB-Auswahl immer mehr Tore schießen als Japan gegen Spanien. Als Beispiel: Spielt Japan 0:0, reicht Deutschland ein 1:0-Sieg, bei einem 1:1 bräuchten Thomas Müller und Co. mindestens einen 2:1-Sieg, bei einem 2:2 im Parallelspiel einen 3:2-Erfolg und so weiter.

Sollte Japan die große Überraschung gelingen und Spanien schlagen, könnte Deutschland auch noch am gestrigen Gegner vorbeiziehen. Dafür bräuchte es aber einen hohen Sieg mit sieben oder mehr Toren Unterschied gegen „Los Ticos“. Kurios würde es werden, wenn Japan 2:1 gewänne und Deutschland Costa Rica mit 7:0 bezwingen würde, dann wären Deutschland und Spanien hinter Japan punkt- und torgleich. In dem Fall müsste die Fair-Play-Wertung entscheiden. Hier gibt es für jede Gelbe Karte einen Minuspunkt, für jede Gelb-Rote drei und für jede Rote Karte fünf Minuspunkte. Je fairer eine Mannschaft in dieser Wertung, desto höher wird sie platziert. Wären Spanien und Deutschland auch hier gleich, würde das Los über das Weiterkommen ins Achtelfinale entscheiden.