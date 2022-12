Bierhoff-Nachfolger: Schweinsteiger bringt Effenberg und Ballack ins Spiel

Nach dem Rücktritt von Oliver Bierhoff als DFB-Geschäftsführer meldet sich Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger zu Wort. Er befürwortet den Schritt und schlägt ehemalige Kollegen als Nachfolger vor.

Bastian Schweinsteiger hält den Rücktritt des DFB-Geschäftsführers Oliver Bierhoff nach dem deutschen WM-Debakel für richtig. „Vom Zeitpunkt her war es richtig. Olli hat sehr viel für den deutschen Fußball getan. Aber man sollte auch den Moment erkennen, in dem vielleicht jemand anderes kommen sollte“, sagte der Weltmeister von 2014 am Dienstag in der ARD. Nach drei Turnieren, die nicht gut gelaufen seien, müsse ein „neuer Impuls her“.

Schweinsteiger: „Das sind schon noch Typen, die auch richtig anpacken können“

Der Nachfolger sollte „einfach eine andere Ansicht“ haben und „unbequem sein“ sowie einen „neuen Spirit“ hereinbringen, fügte Schweinsteiger an. Dazu sei auch die Chemie mit Bundestrainer Hansi Flick wichtig, den er weiter beim DFB sieht.

Neben den bisher gehandelten Kandidaten brachte der einstige Mittelfeldlenker von Bayern München auch Michael Ballack und Stefan Effenberg ins Spiel. „Das sind schon noch Typen, die auch richtig anpacken können“, sagte Schweinsteiger. Ob er selbst auch zur Verfügung stünde, ließ der 38-Jährige offen. (SID/yj)