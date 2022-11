Er ist jünger als Neuer: Schiri aus El Salvador pfeift deutschen WM-Start

Schiedsrichter Ivan Barton aus El Salvador wird das erste Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Katar gegen Japan leiten. Dies teilte der Weltverband FIFA am Montag mit.

Damit pfeift der drittjüngste Schiedsrichter des Turniers das erste Spiel der Deutschen, deren Kapitän Manuel Neuer deutlich älter ist (36). Nur Kevin Ortega und Said Martinez sind jünger als der 31-Jährige, der an der Universidad de El Salvador Chemie studierte, seinen Abschluss machte und seitdem als Professor in San Salvador tätig ist.

Seit 2018 ist der Unparteiische, der vor allem in der höchsten salvadorianischen Spielklasse zum Einsatz kommt, Teil der offiziellen FIFA-Liste und leitet seitdem auch interkontinentale Spiele. Zuletzt wurde er für die Olympischen Spiele in Tokio nominiert, wo er auch das Auftaktspiel der deutschen Mannschaft gegen Brasilien pfiff und den Deutschen dabei nicht in guter Erinnerung blieb. Er stellte Maximilian Arnold mit gelb-rot vom Platz.

Assistiert wird Barton von seinem Landsmann David Moran und Zachari Zeegelaar aus Suriname. Beide unterstützten ihn auch schon während Olympia. Zudem kommt bei diesem Spiel erstmals eine Schiedsrichterin zum Einsatz. Kathryn Nesbitt aus den USA ist verantwortlich für die neue halbautomatische Abseitserkennung.

Deutschland startet am Mittwoch (14 Uhr/ARD und MagentaTV) im Khalifa-International-Stadion in Doha ins Turnier. (dpa/nis)