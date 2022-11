Emotionen pur! Mexiko-Profi weint bei Hymne

Eine Teilnahme an einer Weltmeisterschaft ist für Fußballer der wohl größte Traum. Wie groß dieser Traum für ihn war, zeigte Mexikos Alexis Vega beim WM-Auftakt seines Landes gegen Polen.

Der erste Ton der mexikanischen Hymne klang durch die Stadionlautsprecher und sofort war klar: Hier hat eine ganze Nation auf die WM hingefiebert. Alle Spieler und das Trainerteam sangen mit voller Leidenschaft Mexicanos, al grito de guerra („Mexikaner, beim Ruf zum Krieg“) – die Hymne Mexikos – und es schien als würde, genauso wie bei der WM 2018, auch das gesamte Stadion mitsingen. Dem geschuldet, dass der Großteil der besetzten Plätze mit Mexikanern gefüllt war, die ebenso, teilweise unter Tränen, leidenschaftlich mitsangen.

El rostro de Alexis Vega que emoción pic.twitter.com/asJca3dBmV — Matts ®️ (@MatusPambol) November 22, 2022

Genauso wie bei Alexis Vega, der die Strophen der Hymne scheinbar ganz besonders fühlte. Voller Inbrunst sang er unter Tränen, die ihm die Wangen runterliefen mit. Ein emotionaler Moment, der wohl eben jenem Traum Vegas geschuldet war. Der 24-Jährige war das erste Mal bei einer WM dabei und stand direkt in der Startelf.

Das könnte Sie auch interessieren:Schweigen bei der Hymne: Werden iranische Fußballer nach der WM gesperrt?

Erst 2019 debütierte der Flügelspieler für die „El Tri“, war aber sofort Teil des Teams, dass 2019 den Gold-Cup gewinnen konnte. Seitdem überzeugte Vegas immer häufiger mit guten Leistungen und spielte sich vor allem in der heimischen Liga bei Deportivo Guadalajara in die WM-Startelf. Und in der will er nun erst einmal beim Auftakt gegen Polen überzeugen. In der Hoffnung, dass es nicht nur seine Tränen sind, die nach der WM in Erinnerung bleiben.