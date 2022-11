Ausfall? DFB-Star verpasst den Oman-Abflug

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bricht am Montag vom Frankfurter Flughafen ohne Marc-Andre ter Stegen zur WM-Generalprobe in den Oman auf.

Der Torhüter vom FC Barcelona muss einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zufolge einen Magen-Darm-Infekt auskurieren. Er soll nach seiner Genesung schnellstmöglich nachreisen, womöglich direkt nach Katar.

Ter Stegen (30) ist für die am Sonntag beginnende WM-Endrunde als deutsche Nummer zwei hinter Manuel Neuer (Bayern München) eingeplant. In den letzten Spielen kam der Barca-Star immer wieder zum Einsatz, da sich Neuer von einer Verletzung erholen musste. Mittlerweile ist der ehemalige Welttorhüter aber wieder topfit.

Testspiel gegen den Oman am Mittwoch

Dritter Torhüter im Kader von Bundestrainer Hansi Flick ist Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt. Das Spiel gegen den Oman ist am Mittwoch (18.00 Uhr/RTL). Am Sonntag startet die WM in Katar, erster Auftritt der DFB-Elf ist am 23.11. gegen Japan. (sid/dhe)